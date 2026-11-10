Eiza González lleva a Grigor Dimitrov a una limpia en CDMX

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Una visita familiar a la Ciudad de México llevó a Eiza González y Grigor Dimitrov al Centro Histórico. Durante el recorrido, la actriz mexicana llevó al tenista búlgaro a hacerse una limpia, según contó en un encuentro con la prensa difundido por Sale el Sol.

González explicó que viajaron para ver a su familia antes de retomar sus compromisos de trabajo. Entre las paradas del paseo mencionó la casa de Diego Rivera y el Centro, donde Dimitrov se hizo la limpia. La actriz dejó sin precisar el punto exacto del ritual.

La comida también salió a relucir. Según González, los chilaquiles estuvieron entre los favoritos del tenista, que probó mole y bromeó con que había comido tacos suficientes para el resto del año. Dimitrov también elogió la hospitalidad que encontró durante la visita.

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¿Eiza González y Grigor Dimitrov se van a casar?

Cuando le preguntaron a González por una posible boda, la actriz le pasó la pregunta a Dimitrov. El tenista respondió que ya han hablado de casarse y que espera que ocurra pronto. La pareja dejó abierta la posibilidad, sin anunciar un compromiso formal ni una fecha.

González hizo pública su relación en Instagram en mayo de 2025. El pasado 9 de octubre, Dimitrov la acompañó al Festival de Cine de Londres, donde la actriz presentó I Love Boosters, película dirigida por Boots Riley.