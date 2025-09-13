Ingresan al IPN con puntaje perfecto

Ciudad de México.- Daniel Alexander y Ana Sofía son dos jóvenes que obtuvieron puntaje perfecto en su examen de ingreso al bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional. Los aspirantes contaron lo que significó este logro en su vida a su corta edad, lo que esperan del instituto durante su estancia en el bachillerato y también revelaron qué carrera les gustaría estudiar en el futuro.

Daniel Alexander eligió el IPN “porque es la mejor escuela y no hay ninguna como él”. Para el joven, este logro ha sido muy importante, “porque muy pocas personas lo consiguen y no cualquiera es capaz de obtener un puntaje perfecto”.

A sus 16 años ya ha pensado qué carrera le gustaría estudiar: Programación, “porque es algo que me apasiona, que me gusta mucho”, por lo que espera que el instituto le brinde la oportunidad de estudiar esa carrera a futuro y lograr su meta, “porque el IPN es una institución muy grande, fuerte y presente en todo México”.

Si bien a primera vista el examen le pareció fácil, Daniel empezó a tomar un curso en línea ocho meses antes de su prueba de admisión, al que, para asegurar un buen resultado, dedicaba horas extras de estudio después de la escuela.

Ana Sofía optó por el IPN, “porque siempre quise estar ahí y toda mi familia ha estudiado y estudia en el instituto”. No obstante, pese a sus deseos y las recomendaciones familiares, lo que terminó por convencerla fue acudir a la feria de carreras.

Aunque confiesa que no esperaba obtener el puntaje perfecto en el examen, para ella este logro ha significado alegría y satisfacción, “porque mi objetivo desde el principio fue quedarme en mi primera opción”.