logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum envía al Senado iniciativa para ley contra feminicidio

Se incluyen 19 agravantes y sanciones como pérdida de patria potestad y derecho sucesorio.

Por El Universal

Julio 22, 2026 02:11 p.m.
A
Sheinbaum envía al Senado iniciativa para ley contra feminicidio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Senado de la República recibió este miércoles la iniciativa presidencial de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.


      En redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que de inmediato será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Destacó que la iniciativa propone homologar los protocolos de investigación y las sanciones por feminicidio en las 32 entidades federativas; imponer sanciones severas, incluso en el grado de tentativa; incluir 19 agravantes; establecer los derechos de las víctimas directas e indirectas; investigar como posible feminicidio y con perspectiva de género cualquier muerte violenta de una mujer, y señalar además sanciones como la pérdida del derecho sucesorio o la patria potestad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum envía al Senado iniciativa para ley contra feminicidio
      Sheinbaum envía al Senado iniciativa para ley contra feminicidio

      Sheinbaum envía al Senado iniciativa para ley contra feminicidio

      SLP

      El Universal

      Se incluyen 19 agravantes y sanciones como pérdida de patria potestad y derecho sucesorio.

      Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca
      Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

      Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

      SLP

      El Universal

      El asesinato de Leyva genera preocupación por la seguridad de periodistas en Oaxaca.

      Vinculan a proceso a presunto secuestrador
      Vinculan a proceso a presunto secuestrador

      Vinculan a proceso a presunto secuestrador

      SLP

      El Universal

      Jorge Iván fue detenido el 15 de julio y acusado de secuestro y robo calificado en Querétaro.

      Con Calderón y Peña se enalteció al narco: Sheinbaum
      Con Calderón y Peña se enalteció al narco: Sheinbaum

      "Con Calderón y Peña se enalteció al narco": Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum criticó a Calderón y Peña por enaltecer al narcotráfico en medios y música.