Calderón no ha salido vinculado a ilícitos de García Luna: CSP
No se ha encontrado relación de familiares o exintegrantes del gabinete de Calderón con actividades ilícitas de García Luna.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el expresidente Felipe Calderón no ha sido vinculado en las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos por Genaro García Luna.
A la mandataria también se le cuestionó si algún familiar del exmandatario o algún exintegrante de su Gabinete podrían estar relacionado con las actividades de García Luna, y contestó que no.
"Hasta ahora no ha salido ninguna, pero no sé, Omar (Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera), no", refirió Sheinbaum Pardo.
Sin embargo, la presidenta Sheinbaum dijo que eso no prueba que no hubiera tenido conocimiento de las actividades delictivas de quien fuera su secretario de Seguridad Pública.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"O sea no está él, digamos, como receptor de recursos, eso no quiere decir que a lo mejor supiera de sus actividades delictivas cuando fue presidente, pero no han salido en la trama de lavado de dinero", explicó.
UIF detalla recuperación de 5.8 mdd ligados a García Luna
El caso involucra contratos con sobreprecios y una red de empresas fachada que operaron entre México y Estados Unidos
no te pierdas estas noticias
Calderón no ha salido vinculado a ilícitos de García Luna: CSP
El Universal
No se ha encontrado relación de familiares o exintegrantes del gabinete de Calderón con actividades ilícitas de García Luna.
¿Se puede ser candidato con una orden de aprehensión?
El Universal
El coordinador de Política y Gobierno detalló cuándo se suspenden los derechos político-electorales
UIF detalla recuperación de 5.8 mdd ligados a García Luna
El Universal
El caso involucra contratos con sobreprecios y una red de empresas fachada que operaron entre México y Estados Unidos