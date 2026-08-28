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Calderón no ha salido vinculado a ilícitos de García Luna: CSP

No se ha encontrado relación de familiares o exintegrantes del gabinete de Calderón con actividades ilícitas de García Luna.

Por El Universal

Agosto 28, 2026 12:51 p.m.
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Calderón no ha salido vinculado a ilícitos de García Luna: CSP
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      La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el expresidente Felipe Calderón no ha sido vinculado en las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos por Genaro García Luna.

      A la mandataria también se le cuestionó si algún familiar del exmandatario o algún exintegrante de su Gabinete podrían estar relacionado con las actividades de García Luna, y contestó que no.

      "Hasta ahora no ha salido ninguna, pero no sé, Omar (Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera), no", refirió Sheinbaum Pardo.

      Sin embargo, la presidenta Sheinbaum dijo que eso no prueba que no hubiera tenido conocimiento de las actividades delictivas de quien fuera su secretario de Seguridad Pública.

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      "O sea no está él, digamos, como receptor de recursos, eso no quiere decir que a lo mejor supiera de sus actividades delictivas cuando fue presidente, pero no han salido en la trama de lavado de dinero", explicó.

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