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Diputados se jalonean un micrófono previo a comparecencia

Funcionarios del sector salud presenciaron la discusión entre diputados mientras se desarrollaba la sesión.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 02:29 p.m.
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Diputados se jalonean un micrófono previo a comparecencia
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      Al iniciar la comparecencia de funcionarios del Sector Salud ante comisiones de la Cámara de Diputados se registra una serie de jaloneos e insultos entre legisladores de Morena y del PAN.


      El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez, acompañado de varios legisladores de esa bancada, interrumpió la comparecencia y tomó un micrófono al denunciar que "es una comparecencia arreglada" donde no se expondrá la situación que prevalece en el sector.

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      La diputada de Morena, Dolores Padierna y otros legisladores de ese partido le arrebataron el micrófono mientras que el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zeteno, acusó al panista de violentar la ley y el reglamento.
      "Usted tiene una actitud porril, contraria a la ley, no agrega a la diputada -Padierna-, no es una comparecencia arreglada, esos son sus sueños húmedos", dijo a gritos el morenista Pedro Zenteno.
      Por varios minutos discutieron frente al secretario de Salud, David Kershenobich; Zoé Robledo Aburto. Director del IMSS; Martí Batres, director del ISSSTE; y Alejandro Svarch Pérez, director general de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.
      El secretario de Salud, David Kershenobich, al iniciar su exposición manifestó su extrañeza por la confrontación entre diputados. "Esta no es una comparecencia arreglada".

      Piden renuncia de Zoé Robledo
      El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, solicitó la renuncia del director del IMSS, Zoé Robledo, y criticó su desempeño al frente del Seguro Social.
      "Nos juntaremos con un nuevo director del IMSS, porque Zoé Robledo tiene que salir. (Presentamos la solicitud de renuncia) ante el Ejecutivo federal y en este momento ante el pueblo de México, no está bien que un funcionario que lleva siete años, no pueda explicar lo que está ocurriendo y aparte culpe a otros funcionarios", manifestó.

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