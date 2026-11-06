En dónde está Taddei y los hermanos Casillas; esto responde Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "parece que sí" que la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas continúan en México.

No obstante, la mandataria pidió que las autoridades correspondientes informen si existe algún dato sobre su ubicación, ante versiones de que podrían encontrarse en Estados Unidos.

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Al ser cuestionada este viernes sobre si el Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con información acerca de si Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en territorio nacional, la Mandataria federal respondió: "Parece que sí".Ante la insistencia sobre los rumores de que los involucrados habrían salido del país y estarían en Estados Unidos, Sheinbaum Pardo se limitó a señalar: "Que informen".El jueves también fue cuestionada sobre si durante las reuniones del Gabinete de Seguridad algún funcionario, incluido el comisionado del Instituto Nacional de Migración, le había informado sobre la situación migratoria de la exfuncionaria electoral y los hermanos Hernández Casillas.La Presidenta aseguró que el tema no había sido abordado en las reuniones, pero indicó que las autoridades podían proporcionar toda la información disponible."No lo han comentado, pero pueden dar toda la información. Hasta ahora... No se ha comentado este tema", señaló.Cuando se le preguntó si se presumía que Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas no habían salido de México, la titular del Ejecutivo respondió: "Sí, eso es lo que presumimos. Pero bueno, que se realice la investigación".Las declaraciones ocurren en medio de los señalamientos sobre una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que habría obtenido contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos con organismos electorales durante al menos 27 años.