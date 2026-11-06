Liga Femenil BBVA reúne a sus 18 clubes

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La Liga Femenil BBVA presentó "Hecha de historias", su primera campaña de marketing, una iniciativa que reúne por primera vez a los 18 clubes de la competencia en una misma producción audiovisual, con el objetivo de reconocer a quienes han contribuido al desarrollo del futbol femenil en México.

La campaña busca destacar las historias de jugadoras, clubes y aficionados que han acompañado el crecimiento de la Liga desde su creación, así como inspirar a las nuevas generaciones que aspiran a construir una trayectoria dentro del deporte profesional.

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Para la realización de esta producción, el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, se convirtió en el escenario principal donde se reunieron representantes de los 18 equipos participantes.Una campaña que reconoce la historia del futbol femenil"Hecha de historias" forma parte de la nueva estrategia de posicionamiento de la Liga Femenil BBVA, que recientemente renovó su nombre, identidad visual, himno y formato de competencia.Con esta iniciativa, la organización busca fortalecer la conexión entre los clubes, sus protagonistas y los aficionados, además de reconocer los avances que han permitido consolidar el futbol femenil en el país.Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil BBVA, destacó que esta producción representa un paso importante para la competencia al reunir a todos los equipos en un proyecto conjunto."Queremos acercar a la afición a las historias que han construido esta competencia, reconocer a nuestras referentes y, al mismo tiempo, inspirar a quienes vienen detrás", señaló.Inspirar a las futuras generaciones de futbolistasUno de los principales objetivos de la campaña es mostrar a niñas y jóvenes que el futbol profesional representa una oportunidad para desarrollar sus capacidades y construir sus propias historias.Lucía Olvera, directora general de Marketing y Patrocinios de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), explicó que la iniciativa pretende aprovechar las experiencias de las protagonistas de la Liga para generar una conexión con las futuras futbolistas."Queremos que niños y niñas de nuestro país comprendan que el camino hacia el futbol profesional ya ha sido abierto, y ahora es su turno de escribir su propia historia en el deporte", expresó.¿Dónde se podrá ver la campaña "Hecha de historias"?La campaña tendrá presencia en plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación y canales oficiales de la Liga Femenil BBVA y sus 18 clubes, mediante contenidos audiovisuales desarrollados para esta iniciativa."Hecha de historias" también da continuidad a la estrategia de comunicación del futbol mexicano, que comenzó hace dos años con "La Liga de la Afición", una campaña dirigida a reconocer el papel de los seguidores de la Liga BBVA MX.Con este nuevo proyecto, la Liga Femenil busca dar mayor visibilidad a las experiencias que han marcado su desarrollo y destacar el papel de las nuevas generaciones en el futuro del futbol femenil mexicano.