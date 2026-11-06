Detienen a profesora de criminalística acusada de vender plazas

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Una profesora de una escuela de criminalística fue detenida, acusada del delito de fraude específico, luego de que presuntamente ofreciera a sus alumnos plazas para ingresar a la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) a cambio de 40 mil pesos.

La FGJ comunicó que la detenida, identificada como Ana Karen "N", de 31 años, habría aprovechado su actividad como docente en una universidad ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para promocionar supuestos espacios laborales dentro de la corporación entre sus estudiantes.

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De acuerdo con las investigaciones, en julio de 2026 la mujer utilizó un grupo de WhatsApp para ofrecer a los alumnos la posibilidad de ingresar a la PDI mediante un supuesto proceso de facilitación de plazas.El costo para obtener uno de estos lugares era de 40 mil pesos, cantidad que debía cubrirse en tres pagos: un primer depósito de seis mil pesos y dos exhibiciones posteriores de 17 mil pesos cada una. Además, los interesados debían proporcionar documentación personal.Una de las estudiantes aceptó la propuesta y el 9 de agosto de 2026 realizó el primer depósito por seis mil pesos a la cuenta bancaria que le proporcionó la profesora, pero al sospechar que podía tratarse de un engaño, decidió denunciar ante la FGJ, el pasado 9 de septiembre.A partir de la denuncia, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y reunió los dictámenes periciales correspondientes, con los que obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra la profesora.La orden judicial fue cumplimentada el pasado 5 de noviembre en el municipio de Naucalpan, mediante un operativo realizado por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.Tras su detención, Ana Karen fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.Ante estos hechos, la Fiscalía capitalina hizo un llamado a las personas que hayan recibido ofertas similares de ingreso a la Policía de Investigación por parte de la detenida para que acudan a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.