Analizan sanciones tras siniestro en acerera

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Luego del proceso de inspección a la empresa Aceros San Luis, ubicada en la Zona Industrial, se analizará la procedencia de aplicar sanciones, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Este jueves por la tarde, se reportó una explosión dentro de las instalaciones de la citada compañía, generando alarma entre los obreros en turno y la reacción de los cuerpos de socorro.

Ochoa Limón rememoró que la institución acudió tras tener conocimiento, a través de una llamada anónima al número de emergencia que alertaba la presencia de humo en una empresa en el eje 114 de la zona industrial.

Después de la intervención de la Coordinación Estatal, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no se identificaron personas lesionadas, subrayó.

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La funcionaria estatal explicó que la causa del incidente se debió al choque térmico del acero con el agua, el cual forma parte del propio procedimiento industrial.

"Posteriormente se hizo la orden de inspección, donde se estuvieron revisando si las medidas de seguridad eran las adecuadas, también revisar si estaba inscrito su programa interno de Protección Civil estatal, y justamente el día de hoy, estamos trabajando en toda la cuestión administrativa", concluyó.