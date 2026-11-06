logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Analizan sanciones tras siniestro en acerera

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos atendieron el incidente sin reportar heridos.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 06, 2026 02:20 p.m.
A
Analizan sanciones tras siniestro en acerera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego del proceso de inspección a la empresa Aceros San Luis, ubicada en la Zona Industrial, se analizará la procedencia de aplicar sanciones, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      Este jueves por la tarde, se reportó una explosión dentro de las instalaciones de la citada compañía, generando alarma entre los obreros en turno y la reacción de los cuerpos de socorro.

      Ochoa Limón rememoró que la institución acudió tras tener conocimiento, a través de una llamada anónima al número de emergencia que alertaba la presencia de humo en una empresa en el eje 114 de la zona industrial.

      Después de la intervención de la Coordinación Estatal, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no se identificaron personas lesionadas, subrayó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La funcionaria estatal explicó que la causa del incidente se debió al choque térmico del acero con el agua, el cual forma parte del propio procedimiento industrial.

      "Posteriormente se hizo la orden de inspección, donde se estuvieron revisando si las medidas de seguridad eran las adecuadas, también revisar si estaba inscrito su programa interno de Protección Civil estatal, y justamente el día de hoy, estamos trabajando en toda la cuestión administrativa", concluyó.

      LEA TAMBIÉN

      Choque térmico moviliza a Protección Civil en acerera

      El incidente ocurrió en una empresa de Eje 114, en la Zona Industrial; reportaron daños menores y ningún trabajador lesionado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Analizan sanciones tras siniestro en acerera
      Analizan sanciones tras siniestro en acerera

      Analizan sanciones tras siniestro en acerera

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos atendieron el incidente sin reportar heridos.

      Rocha y Gama evitan hablar de dobleteo de líder panista
      Rocha y Gama evitan hablar de dobleteo de líder panista

      Rocha y Gama evitan hablar de "dobleteo" de líder panista

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La diputada priista y el emecista, también son líderes de sus partidos, además de diputados locales

      Realizan la Expo Empleo Incluyente en Soledad
      Realizan la Expo Empleo Incluyente en Soledad

      Realizan la Expo Empleo Incluyente en Soledad

      SLP

      Flor Martínez

      Las personas con discapacidad tuvieron acceso a diferentes oportunidades laborales y a herramientas de evaluación

      Falso, que bikers deban usar chaleco con las placas: SSPC
      Falso, que bikers deban usar chaleco con las placas: SSPC

      Falso, que bikers deban usar chaleco con las placas: SSPC

      SLP

      Rolando Morales

      Sobre el casco, Villa Gutiérrez señaló que tendrá que cumplir con la Norma Oficial Mexicana