"Impuesto a pobres", dice hija del presidente paraguayo en medio de la crisis

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Constanza Peña, hija del presidente de Paraguay, Santiago Peña, publicó una polémica foto en sus redes sociales mientras que miles de paraguayos salieron a las calles a protestar contra el gobierno de su padre por el escándalo financiero de Ueno Bank que dejó sin dinero a casi tres millones de clientes.

La estudiante de la Universidad de Columbia en Estados Unidos subió una storie a su cuenta de Instagram en donde se le ve portando una playera blanca con la leyenda Tax The Poor (T.T.P.) cuya traducción al español sería "impuesto a los pobres".

La joven que estaba en un gimnasio realizó la publicación mientras que millones de paraguayos perdieron sus ahorros, su padre estaba intentando obtener fuero vitalicio al renunciar a la presidencia y la recuperación del dinero quedará a cargo del pueblo paraguayo.

Ueno Bank fue liquidado por el Banco Central del país debido a la falta de fondos. De acuerdo con información de los medios locales era la sexta institución financiera más grande del país y contaba con aproximadamente el 40 por ciento de la población como clientes.

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La foto de Constanza Peña fue subida en su perfil personal de Instagram que se mantiene como privado, pero fue filtrada en redes sociales y retomada por diferentes políticos y usuarios que reclaman la insensibilidad de la hija del mandatario paraguayo en medio de la crisis que afectó a millones de personas.

En medio de la indignación colectiva por su publicación, la hija del mandatario bloqueó sus redes sociales y eliminó su cuenta personal de LinkedIn, donde ya presumía una amplía experiencia laboral con algunas empresas, mientras realizaba sus estudios en la Universidad de Columbia.

De acuerdo con la información publicado en su perfil de LinkedIn, Constanza Peña trabajó como becaria en ITTI, plataforma tecnológica con sede en Buenos Aires. La empresa del Grupo Vázquez desarrollaba sistemas para el banco paraguayo y tuvo un papel importante en el circuito financiero vinculado con Ueno Bank.

La Fiscalía Paraguaya vinculó ITTI Saeca con el fraude millonario. La documentación recuperada por Última Hora y ABC Paraguay señala que la compañía recibió fondos precedentes de préstamos y sobregiros otorgados a sociedades relacionadas, que posteriormente eran transferidos entre distintas empresas para cubrir obligaciones financieras.

La Superintendencia de Bancos también identificó que 12 operadores de Home Banking de varias prestatarias eran empleados activos de ITTI, una coincidencia que, junto con otros vínculos societarios, fue considerada un indicio de que las compañías funcionaban bajo una misma estructura de decisión y control.

El papel de ITTI también fue determinante en las operaciones que permitieron a Vinanzas SA adquirir una cartera de créditos de Ueno Bank por más de 74 millones de dólares.

Según el informe, ITTI recibió aproximadamente 10 millones de dólares mediante una operación relacionada con la compra de bonos y posteriormente transfirió recursos a otras sociedades, entre ellas Vinanzas, que recibió 4.67 millones de dólares y 31 mil 200 millones de guaraníes en concepto de préstamos.

Santiago Peña renuncia como Presidente

En medio de la crisis que enfrenta Paraguay, las primeras figuras políticas del país se han comenzado a bajar del barco. Javier Giménez de Zúñiga, Secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, y Roberto Moreno Rodríguez, Asesor Jurídico del Poder Ejecutivo, presentaron su renuncia.

La dimisión de los dos funcionarios se da a conocer después de que el Senado de Paraguay rechazó la prórroga de 72 horas solicitada por el Presidente Santiago Peña para ejercer su defensa en contra del juicio político. El mandatario consideró que era injusto el tiempo que se le dio para su defensa.

En la mañana de este viernes Santiago Peña publicó una foto en sus redes sociales junto a su equipo de abogados anunciando que estaban trabajando para defenderse y ejercer sus derechos constitucionales. El mandatario es acusado principalmente por mal desempeño de sus funciones de un presunto conflicto de intereses por su relación con el banco.