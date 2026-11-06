Semarnat ordena medidas de protección de arrecifes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó medidas de protección para cinco arrecifes ubicados en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, los cuales – según organizaciones ecologistas- están siendo afectados por las obras de ampliación del Puerto de Altura de Veracruz.

La dependencia federal informó que se establecieron condiciones obligatorias para proteger los ecosistemas marinos ante la construcción de la segunda escollera del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y que ONGs han advertido que está dañando el arrecife La Gallega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Semarnat indicó que se deben contener los sedimentos que se generan durante las obras, cuidar los corales, monitorear los arrecifes y realizar acciones de restauración y aclaró que el proyecto autorizado no contempla construir la escollera de la segunda fase sobre el arrecife La Gallega.En ese sentido, señaló que La Gallega se encuentra aproximadamente a 490 metros del área de obras de la segunda fase, sin embargo, para su protección y la de otros arrecifes cercanos, exigió colocar mallas que contengan los sedimentos que se generen en las áreas de trabajo y reduzcan su dispersión hacia Gallega, Galleguilla, Punta Gorda, Punta Brava y La Blanquilla.Además, evitar el incremento de la turbidez y la deposición de partículas sobre estos ecosistemas, a fin de preservar las condiciones de transparencia y calidad del agua necesarias para el mantenimiento de sus procesos ecológicos.Las condiciones también incluyen monitorear la calidad del agua alrededor de los arrecifes, rescatar corales de Punta Gorda y realizar acciones de conservación y restauración ecológica.Y es que en febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó realizar una nueva evaluación ambiental de la ampliación del puerto y determinó que las obras debían analizarse en conjunto, como un solo proyecto, para considerar sus efectos sobre los arrecifes y humedales de la zona, incluidos aquellos que se acumulan con el tiempo o se producen por la combinación de distintas actividades.En octubre pasado, organizaciones ambientalistas exigieron al gobierno federal detener las obras para la ampliación del Puerto de Altura de Veracruz, las cuales –acusaron- están generado un ecocidio en el arrecife vivo La Gallega.La Red del Corredor Arrecifal y la organización Greenpeace advirtieron que la destrucción de La Gallega representa un ecocidio para el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, por lo que afectará la pesca, el turismo, la biodiversidad y la protección costera.Durante un recorrido de vigilancia ciudadana por la zona aledaña al arrecife La Gallega, denunciaron que se detectó que la Secretaría de Marina ha iniciado la construcción de la segunda escollera del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, justo sobre el arrecife La Gallega.Las organizaciones expusieron que se están arrojando toneladas de roca directamente sobre la base del arrecife vivo, lo que afectará no solo la vida en el arrecife, sino que provocará la sedimentación total del mismo por la modificación de las corrientes marinas, como ha sido demostrado por estudios científicos.Y expusieron que durante las 24 horas del día, es posible observar la llegada de camiones con cientos de toneladas de rocas que están siendo acumuladas para ser depositadas sobre el arrecife.El arrecife La Gallega es un ecosistema vivo, perteneciente al Parque Nacional, Sitio Ramsar y Reserva de la Biósfera de la UNESCO Sistema Arrecifal Veracruzano, por lo que es hogar de cientos de especies, destacando los corales y tortugas marinas protegidas por tratados internacionales, así como la presencia de especies endémicas de los arrecifes veracruzanos.