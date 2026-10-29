Aislados perdemos, advierte Johnson

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, enfatizó la importancia de la colaboración entre ambas naciones para abordar temas de seguridad y crecimiento económico. Durante su reciente participación en el Simposio de Inversionistas Globales 2026, organizado por el Milken Institute, Johnson subrayó que los esfuerzos independientes sólo generan más desafíos y obstáculos. "Los Estados Unidos y México poseen una relación única que ningún otro país puede igualar: nuestra cercanía geográfica, cadenas de suministro interconectadas y profundos lazos económicos y humanos", aseveró en sus redes sociales.

El embajador destacó que ambos países están en posición de construir una relación ejemplar a nivel mundial. Sin embargo, recalcó que la prosperidad y la seguridad son interdependientes. "Como socios, podemos transformar estas ventajas en un futuro más seguro y próspero, así como en nuevas oportunidades de inversión y empleo. Operar de manera aislada no favorece ni la seguridad ni el crecimiento económico", apuntó.

El canciller de México, Roberto Velasco, también hizo hincapié en la relevancia de la relación trilateral con Estados Unidos y Canadá durante su intervención en el mismo evento. Velasco destacó que el diálogo en torno a la colaboración en seguridad se basa en el respeto a la soberanía de cada país y en una cooperación fundamentada en la confianza y la responsabilidad compartida, sin que existan relaciones de subordinación.

Adicionalmente, el canciller presentó el Plan de Diplomacia Económica implementado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el objetivo de fortalecer la presencia económica de México a nivel global. Informó sobre las ventajas competitivas del país, tales como su ubicación estratégica, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el talento humano y el Plan México. Velasco reiteró que México es un destino atractivo para la inversión, brindando certeza y confianza a los inversionistas.

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Este llamado a la integración y cooperación entre México y Estados Unidos resalta la creciente importancia de fortalecer los lazos económicos y de seguridad, en un contexto global donde ambas naciones enfrentan retos comunes. La actual situación exige una respuesta conjunta que aproveche las capacidades de ambos países.