Suspenden clases en Sinaloa por tormenta tropical Vance

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A causa de los efectos de la tormenta tropical "Vance" que provoca lluvias de leves a intensas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado determinó suspender clases en el turno vespertino de todos los niveles educativos en los 20 municipios de Sinaloa.

De acuerdo a los pronósticos que se tienen se tiene previsto que las precipitaciones pluviales se intensifiquen por la tarde de este jueves, sobre todo en las zonas centro-norte del estado, sin descartar que en el sur se vuelvan a presentar lluvias intensas.

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A causa del fenómeno natural las marejadas se han vuelto más intensas en las zonas costeras, sobre todo en Mazatlán, donde se han iniciado trabajos para contener los socavones que se han abierto desde hace varias semanas en varios puntos del malecón.Con maquinaria pesada el ayuntamiento del puerto, desde la noche del miércoles pasado, inició los trabajos de limpieza de canales y retiro de basuras y escombros en las rejillas del drenaje pluvial para evitar que se presenten nuevas inundaciones.En la zona de las playas de las Glorias, en Guasave, la marea subió y las marejadas prácticamente sacaron el mar hacia el boulevard Tiburón, donde se ubican negocios y restaurantes turísticos, por lo que Protección Civil se mantiene atento.