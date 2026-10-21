Trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero de su campamento

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Al grito de ¡Fuera el PAN! y ¡Traidores!, trabajadores del IMSS corrieron a Jorge Romero Herrera, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) del campamento que instalaron en Paseo de la Reforma, luego de que fuera aprobado este miércoles el aumento salarial por el que desde semanas atrás los empleados se han manifestado.

Aunque Jorge Herrera buscaba solidarizarse con las protestas, para exigir la salida de Zoé Robledo de la dirigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los manifestantes rechazaron su presencia con consignas contra su partido político y recordaron que el PAN impulsó reformas que tuvieron repercusión en el régimen de pensiones y jubilaciones.

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SNTSS e IMSS logran nuevo acuerdo salarial del 8%La mañana de este miércoles, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció un aumento de 4% al salario tabular de los trabajadores del instituto, quienes exigen 10%.Además de un incremento de 4% a la ayuda para el pago de renta de casa habitación."La nueva propuesta es consistente con la política salarial de los últimos años", aseguró Robledo Aburto.Luego de una larga negociación, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el IMSS alcanzaron un nuevo acuerdo de incremento salarial del 8%, integrado en un 4% directo al salario tabular y un 4% de ayuda para la renta.