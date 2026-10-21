logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero de su campamento

Tras negociaciones, IMSS y SNTSS acordaron un aumento salarial total del 8% para trabajadores.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 04:22 p.m.
A
Trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero de su campamento
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Al grito de ¡Fuera el PAN! y ¡Traidores!, trabajadores del IMSS corrieron a Jorge Romero Herrera, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) del campamento que instalaron en Paseo de la Reforma, luego de que fuera aprobado este miércoles el aumento salarial por el que desde semanas atrás los empleados se han manifestado.


      Aunque Jorge Herrera buscaba solidarizarse con las protestas, para exigir la salida de Zoé Robledo de la dirigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los manifestantes rechazaron su presencia con consignas contra su partido político y recordaron que el PAN impulsó reformas que tuvieron repercusión en el régimen de pensiones y jubilaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí



      SNTSS e IMSS logran nuevo acuerdo salarial del 8%
      La mañana de este miércoles, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció un aumento de 4% al salario tabular de los trabajadores del instituto, quienes exigen 10%.
      Además de un incremento de 4% a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.
      "La nueva propuesta es consistente con la política salarial de los últimos años", aseguró Robledo Aburto.
      Luego de una larga negociación, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el IMSS alcanzaron un nuevo acuerdo de incremento salarial del 8%, integrado en un 4% directo al salario tabular y un 4% de ayuda para la renta.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero de su campamento
      Trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero de su campamento

      Trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero de su campamento

      SLP

      El Universal

      Tras negociaciones, IMSS y SNTSS acordaron un aumento salarial total del 8% para trabajadores.

      Senado analiza suspensión de Modalidad 40 en IMSS
      Senado analiza suspensión de Modalidad 40 en IMSS

      Senado analiza suspensión de Modalidad 40 en IMSS

      SLP

      El Universal

      La senadora Claudia Anaya señala que el Consejo Técnico del IMSS excedió sus facultades.

      Nacen 98 tortugas de huevos rescatados en Nayarit
      Nacen 98 tortugas de huevos rescatados en Nayarit

      Nacen 98 tortugas de huevos rescatados en Nayarit

      SLP

      El Universal

      La Profepa rescató huevos de tortuga marina en Nayarit y logró eclosión de 98 ejemplares.

      Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con gobernadores y alcaldes
      Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con gobernadores y alcaldes

      Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con gobernadores y alcaldes

      SLP

      El Universal

      La gobernadora Marina del Pilar destacó la importancia de la reunión para avanzar en salud y vivienda.