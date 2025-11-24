logo pulso
Nacional

Jóvenes, por jornada laboral de 40 horas

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Jóvenes, por jornada laboral de 40 horas

Ciudad de México.- Colectivos a favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas marcharon desde el Zócalo de la Ciudad de México al Senado de la República para exigir la implementación de la reforma sin gradualidad y reprocharon la falta de voluntad política de Morena para aprobarla.

En medio de banderas y consignas, alrededor de las 10:00 horas los contingentes, conformados por unas cien personas, se concentraron en la Plaza de la Constitución y protestaron de manera pacífica por las calles de Francisco I. Madero y avenida Paseo de la Reforma.

Eduardo Alanís, integrante del Frente Nacional por las 40 Horas, criticó el aplazamiento de la aprobación de la iniciativa tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

“La jornada laboral de 40 horas es una exigencia, una deuda histórica con la clase trabajadora”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que el congelamiento del proyecto es una muestra de la falta de voluntad política para aprobarla “porque es una cuestión de intereses”.

