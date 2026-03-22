“Mujeres vamos fuerte en el Ejército”

Ciudad de México.- La general brigadier en activo médico cirujano Olga Lidia Juárez Patiño, directora del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), considera que en un tiempo México tendrá a la primera titular de la Defensa Nacional.

“Espero que, en un tiempo, no muy lejano, podamos ver a la primera secretaria de la Defensa Nacional. Las mujeres van empujando muy fuerte”, enfatiza la general brigadier médico cirujano en entrevista con El Universal.

Dice que en 2007 se abrieron las puertas de los planteles militares a las mujeres y se tiene la posibilidad de que una de ellas sea la titular de la Sedena.

“Terminé la carrera de Medicina en 1995 y me fui a la Base Aérea Militar No. 1, Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, estuve sirviendo otros tres años y nacieron mis dos hijas”, externa la general brigadier.

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Explica que Medicina aeroespacial es una rama que se encarga de la atención médica del personal que está involucrado en las operaciones de vuelo, principalmente aquellos aspectos fisiológicos que se presentan en el ambiente aeronáutico.

Juárez Patiño indica que concluyó la especialidad y la nombraron jefa del Centro de Evaluación y Certificación Aeromédica, “me tocó integrarlo en el Hospital Central Militar. A partir de ahí empezamos a certificar a todos los pilotos aviadores”.

Permaneció ahí casi 15 años, la cambiaron a la dirección general de Sanidad como jefa de la sección de Medicina aeroespacial durante tres años, ascendió a teniente coronel y posteriormente a coronel, agregó.

“Me mandaron como directora del Hospital Militar de Zona de San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, y ya como coronel me ascienden a general brigadier y me destinan como subdirectora técnica de la Dirección General de Sanidad, que es nuestro máximo órgano de dirección, y todos los demás hospitales son los organismos cooperativos.

“Estuve durante tres años. Ahora estoy en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología”, sostiene.

“Me siento satisfecha de servir a mis pacientes, al prójimo, a los soldados, porque atiendo a su familia… mientras ellos están desplegados”, expresa.