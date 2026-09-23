CFE pide esperar confirmación oficial para conciertos Munet

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que los conciertos del festival de música electrónica Live at Munet, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, no cuentan con permisos de Protección Civil y Medio Ambiente de la Ciudad de México.

CFE advierte falta de permisos para el festival Live at Munet

Por ello, a través de un comunicado sugirió esperar la confirmación oficial antes de adquirir boletos para dicho evento.

La CFE señaló que las autorizaciones señaladas son indispensables al ser un evento masivo y ubicado en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet) en Chapultepec. Además de que exige un operativo vial para garantizar la movilidad.

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Advertencias previas y respuesta de organizadores

No es la primera institución de gobierno que advierte incongruencias en relación al festival, previamente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) había prevenido sobre ventas anticipadas de boletos para los días 29, 30 y 31 de octubre.

Ante los comunicados de ambas dependencias del gobierno federal, Npu Live, la encargada de traer el festival, no ha informado sobre la situación.

La CFE invitó a los interesados en el festival a mantenerse al tanto sobre la situación del evento a través de canales oficiales.