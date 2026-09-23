CFE pide esperar confirmación oficial para conciertos Munet
Npu Live, organizador del evento, no ha emitido información tras las advertencias oficiales.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que los conciertos del festival de música electrónica Live at Munet, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, no cuentan con permisos de Protección Civil y Medio Ambiente de la Ciudad de México.
CFE advierte falta de permisos para el festival Live at Munet
Por ello, a través de un comunicado sugirió esperar la confirmación oficial antes de adquirir boletos para dicho evento.
La CFE señaló que las autorizaciones señaladas son indispensables al ser un evento masivo y ubicado en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet) en Chapultepec. Además de que exige un operativo vial para garantizar la movilidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Advertencias previas y respuesta de organizadores
No es la primera institución de gobierno que advierte incongruencias en relación al festival, previamente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) había prevenido sobre ventas anticipadas de boletos para los días 29, 30 y 31 de octubre.
Ante los comunicados de ambas dependencias del gobierno federal, Npu Live, la encargada de traer el festival, no ha informado sobre la situación.
La CFE invitó a los interesados en el festival a mantenerse al tanto sobre la situación del evento a través de canales oficiales.
no te pierdas estas noticias
CFE pide esperar confirmación oficial para conciertos Munet
El Universal
Npu Live, organizador del evento, no ha emitido información tras las advertencias oficiales.
Avanza reforma en tema de deudores alimentarios y candidaturas
El Universal
Senadores destacan la importancia de proteger a menores y promover la transparencia en candidaturas.
Guillermo Ortiz recibe pensión de 300 mil, por 11 años en Banxico
El Universal
Claudia Sheinbaum reveló, este miércoles, lo que recibe también el expresidente Ernesto Zedillo