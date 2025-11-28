Juez vincula a proceso a “El Licenciado”

Morelia, Mich.- Luego de casi 18 horas de audiencia, el juez de control Luis Fernando Díaz Parra vinculó a proceso a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto operador de la logística del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y a siete escoltas de sus escoltas.

Luego que las defensas desahogaran todos los datos de prueba, minutos después de las 6 de la mañana de este jueves, el juzgador determinó la vinculación a proceso de los siete elementos de Seguridad Pública municipal, acusados del delito de homicidio calificado en su modalidad de omisión por comisión.

Sobre Jorge Armando “N”, el juez consideró que hay pruebas suficientes para vincularlo a proceso por los delitos de Homicidio Doloso Calificado y Lesiones Calificadas, en agravio de Carlos Manzo y dos civiles, respectivamente.

El juez de la causa les dictó como medidas cautelares a los acusados, la continuidad de la prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para la investigación complementaria y que el proceso no podrá durar más de 2 años.

Durante la audiencia, Jorge Armando “N”, negó conocer a gente del crimen organizado, se dijo una persona honesta, acusó torturas en su contra y violaciones a sus derechos humanos.

Sobre las pruebas de descargo presentadas por la defensa de los escoltas, el juez dijo no fueron suficientemente sólidas por lo que también fueron vinculados a proceso.