FGE va contra policías tras agresión a sacerdotes

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que, a través de la Delegación Segunda, recibió la denuncia formal presentada por las personas afectadas por hechos registrados en el municipio de Villa de La Paz.

Lo anterior, luego de que la Diócesis de Matehuala los acuso de abuso de autoridad cuando varios sacerdotes salían de la Parroquia de Villa de La Paz.

Derivado de lo anterior, agentes del Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes dentro de una carpeta de investigación por los probables delitos de abuso de autoridad y lesiones, con el propósito de esclarecer lo sucedido.

Como parte de las labores de campo, la Fiscalía potosina lleva a cabo la integración de los datos de prueba, así como las acciones de investigación necesarias para determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan en contra de elementos municipales.

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La Fiscalía refrendó su compromiso para trabajar con prioridad, profesionalismo y justicia en beneficio de las y los potosinos.