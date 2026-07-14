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Reportan reducción de de 48% de homicidios de 2024 a 2026

Cada día de junio de 2026 hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, informó Sheinbaum.

Por El Universal

Julio 14, 2026 09:32 a.m.
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Reportan reducción de de 48% de homicidios de 2024 a 2026
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción de homicidios dolosos es de 48%.

      En su conferencia mañanera de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que esa cifra significa que cada día de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024.

      "Junio de 2026 tuvo, prácticamente, la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. (...). Más allá del número, presenta vida salvada, representa vidas que no se perdieron; 41 vidas que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre 2024", dijo.

      Señaló también que los delitos de alto impacto muestran una reducción "muy significativa".

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      La titular del Ejecutivo federal destacó los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; inteligencia e investigación; y la coordinación.

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