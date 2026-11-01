Sheinbaum ofrece apoyo a Xóchitl tras llamado viral

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha respondido a la solicitud del influencer Alexis Omman, quien a través de sus redes sociales solicitó un gesto de reconocimiento hacia una niña prodigio de Chiapas, llamada Xóchitl. Esta joven inventora ha desarrollado un artefacto para calentar agua sin generar desperdicios, lo que representa una posible solución a los problemas relacionados con el acceso al agua.

En un video que ha alcanzado más de un millón 600 mil visualizaciones y ha sido compartido en más de 73 mil ocasiones en Instagram, Omman expresó que sería un acto significativo que la presidenta otorgara una medalla a Xóchitl o simplemente le ofreciera su mano en señal de apoyo. El influencer, conocido por sus vídeos en TikTok e Instagram donde realiza donaciones para causas sociales, cuestionó si la mandataria estaría dispuesta a invertir tiempo en ayudar a una joven con un proyecto innovador, a pesar de los desafíos que enfrenta el país.

La mandataria respondió afirmando su interés en conocer a la joven y brindarle apoyo. A través de su plataforma, Sheinbaum comentó: "Quiero conocer a Xóchitl y apoyarla", demostrando disposición para entablar una relación con la inventora.

Alexis Omman aclaró que su intención no es utilizar este llamado para propósitos políticos, ni busca financiamiento externo para el proyecto de Xóchitl, ya que se responsabilizará de los recursos necesarios. En su mensaje, también enfatizó que la atención que podría recibir la joven al ser reconocida por una figura pública podría impulsar su talento y abrir puertas a oportunidades futuras.

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Con más de 13.9 millones de seguidores en Instagram y 29.1 millones en TikTok, Omman ha ganado notoriedad por su enfoque en causas humanitarias, lo que ha multiplicado la visibilidad del llamado hacia la presidenta. Su mensaje subraya la importancia de reconocer el trabajo de jóvenes inventores y cómo la atención mediática puede influir en el desarrollo de sus iniciativas.

El interés mostrado por la presidenta podría tener repercusiones en el fomento de la innovación entre los jóvenes en México, así como en la percepción pública sobre la relación entre la ciencia y la tecnología en la resolución de problemas sociales.