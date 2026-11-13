La izquierda subestimó el poder de las redes, dice Camila Vallejo

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Desde hace ocho meses, el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno, se encuentra bajo el liderazgo de José Antonio Kast, representando a la ultraderecha en el país. Camila Vallejo Dowling, ex portavoz del mandatario Gabriel Boric, sostiene que este fenómeno de auge del conservadurismo en varias regiones del continente se debe a que la izquierda ha subestimado la influencia de las plataformas digitales. Vallejo, quien es militante del Partido Comunista, subraya que la extrema derecha ha sabido instrumentar estas herramientas para difundir su mensaje, mientras que la izquierda, por una perspectiva más tradicional, ha considerado un enfoque en redes sociales como algo superficial. Según ella, el tiempo no está perdido para responder a este desafío a través de una estrategia digital adecuada.

Vallejo Dowling participó recientemente en el Primer Foro Internacional Cisne Negro 2026, titulado "Elecciones 2027-2030: Nuevos tiempos, nuevas fórmulas", en la Ciudad de México. Durante su intervención, enfatizó que, aunque la derecha no tiene un respaldo mayoritario en la sociedad, sus líderes se han reunido en diversas cumbres y foros para consolidar su poder, como es el caso de la iniciativa Escudo de las Américas. A pesar de estos intentos de fortalecer su influencia, Vallejo argumenta que la extrema derecha ha ganado en las urnas al capitalizar los miedos e inseguridades de la población frente a temas como la delincuencia.

La exministra destaca que, aunque estos grupos han obtenido victorias electorales, su apoyo social ha mostrado un declive notable en poco tiempo, evidenciado por los datos recientes que reflejan un 26% de aprobación y un 67% de rechazo entre la población. En este contexto, señala que no se debe caer en la desesperanza, citando ejemplos positivos como las recientes políticas de Brasil y México que han proporcionado esperanza en medio de un panorama dominado por la ultraderecha.

Vallejo también hace mención del liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y de Claudia Sheinbaum en México, a quienes considera figuras ejemplares de resistencia y progreso. A su juicio, la izquierda debe formular propuestas concretas que atiendan las preocupaciones de la ciudadanía, de modo que no quede relegada al papel de mero espectador ante el avance derechista.

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Finalmente, Vallejo reitera la importancia de contar con un relato sólido que resuene en las necesidades actuales de la población, tomando como referencia el camino recorrido por Brasil y México. Asimismo, expresa su admiración por las lideresas de la izquierda en América Latina y resalta que la participación juvenil es fundamental para el cambio social. Asegura que es esencial creer en la juventud, recordando su experiencia como ministra, donde inspiraba a nuevas generaciones que deseaban seguir su ejemplo.