Gobernadores intentan intervenir en elección de rectores universitarios

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Gobiernos estatales buscan intervenir en la elección de rectores y revertir los avances en materia de autonomía universitaria, advirtieron el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, quien señaló que estas prácticas se han presentado en al menos cuatro universidades públicas.

Gobernadores buscan influir en la designación de rectores

Lomelí Vanegas alertó que las autoridades estatales pretenden intervenir en las decisiones internas de las instituciones de educación superior, particularmente en los procedimientos para designar a sus autoridades.

"Eso sí nos habla de una tentación de varios gobiernos estatales por intervenir en las universidades y por revertir las conquistas que se han logrado en materia de autonomía universitaria", afirmó.

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Señaló que existen avances judiciales en la protección de la autonomía, pero también decisiones de los poderes estatales que amenazan las facultades de las universidades para gobernarse.

"Hay avances que son muy importantes en la defensa de la autonomía, pero hay amenazas que son muy preocupantes, en particular la que se está viviendo en este momento en la Universidad Michoacana", sostuvo.

Cambios legales para influir en nombramientos universitarios

Por su parte, González Placencia denunció que gobernadores han intentado intervenir en la elección de rectores de al menos cuatro universidades mediante modificaciones a sus leyes orgánicas o reglamentos internos.

Explicó que cuando se aproxima el relevo de una rectoría los Congresos estatales buscan cambiar las disposiciones que regulan a las instituciones para influir en el nombramiento de sus autoridades.

Dijo que una de las principales facultades que garantiza la autonomía universitaria es precisamente la elección de sus autoridades.

Sostuvo que las reformas a las leyes orgánicas o a la reglamentación interna constituyen una violación a la autonomía cuando se utilizan para intervenir en la designación de rectores.

Dato

* 4 universidades públicas son en las que se han presentado estas prácticas.