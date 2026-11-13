logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Gobernadores intentan intervenir en elección de rectores universitarios

Autoridades universitarias advierten que al menos cuatro universidades públicas enfrentan intervenciones políticas.

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 08:00 a.m.
A
Gobernadores intentan intervenir en elección de rectores universitarios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Gobiernos estatales buscan intervenir en la elección de rectores y revertir los avances en materia de autonomía universitaria, advirtieron el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, quien señaló que estas prácticas se han presentado en al menos cuatro universidades públicas.

      Gobernadores buscan influir en la designación de rectores

      Lomelí Vanegas alertó que las autoridades estatales pretenden intervenir en las decisiones internas de las instituciones de educación superior, particularmente en los procedimientos para designar a sus autoridades.

      "Eso sí nos habla de una tentación de varios gobiernos estatales por intervenir en las universidades y por revertir las conquistas que se han logrado en materia de autonomía universitaria", afirmó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Señaló que existen avances judiciales en la protección de la autonomía, pero también decisiones de los poderes estatales que amenazan las facultades de las universidades para gobernarse.

      "Hay avances que son muy importantes en la defensa de la autonomía, pero hay amenazas que son muy preocupantes, en particular la que se está viviendo en este momento en la Universidad Michoacana", sostuvo.

      Cambios legales para influir en nombramientos universitarios

      Por su parte, González Placencia denunció que gobernadores han intentado intervenir en la elección de rectores de al menos cuatro universidades mediante modificaciones a sus leyes orgánicas o reglamentos internos.

      Explicó que cuando se aproxima el relevo de una rectoría los Congresos estatales buscan cambiar las disposiciones que regulan a las instituciones para influir en el nombramiento de sus autoridades.

      Dijo que una de las principales facultades que garantiza la autonomía universitaria es precisamente la elección de sus autoridades.

      Sostuvo que las reformas a las leyes orgánicas o a la reglamentación interna constituyen una violación a la autonomía cuando se utilizan para intervenir en la designación de rectores.

      Dato

      * 4 universidades públicas son en las que se han presentado estas prácticas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gobernadores intentan intervenir en elección de rectores universitarios
      Gobernadores intentan intervenir en elección de rectores universitarios

      Gobernadores intentan intervenir en elección de rectores universitarios

      SLP

      El Universal

      Autoridades universitarias advierten que al menos cuatro universidades públicas enfrentan intervenciones políticas.

      Choque carretero deja 47 lesionados
      Choque carretero deja 47 lesionados

      Choque carretero deja 47 lesionados

      SLP

      El Universal

      Trump amenaza con más arancel
      Trump amenaza con más arancel

      Trump amenaza con más arancel

      SLP

      El Universal

      El mandatario exige al gobierno mexicano que detenga las "enormes" caravanas migrantes

      Exfiscalque ayudó a la CIA huye a EU
      Exfiscalque ayudó a la CIA huye a EU

      Exfiscalque ayudó a la CIA huye a EU

      SLP

      El Universal

      Guillermo Zuany, exfiscal de Chihuahua, se halla bajo protección de ese gobierno