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Descartan reducción de IEPS a bebidas alcohólicas

La presidenta explicó que podría aumentar el consumo en México

Por El Universal

Octubre 06, 2026 09:28 a.m.
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Descartan reducción de IEPS a bebidas alcohólicas
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el Gobierno federal contemple reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas alcohólicas, como plantea una iniciativa del PT.

      Gobierno federal mantiene impuesto especial a alcohol para 2026

      Durante su conferencia matutina, señaló que no se prevé modificar el esquema aprobado para 2025 y que se mantiene para 2026.

      "Por lo pronto, no pretendemos ningún cambio de lo que ya se hizo en 2025 para 2026", afirmó.

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      Consideraciones sobre el impacto del impuesto en el consumo

      Sheinbaum consideró que reducir el impuesto podría ser contradictorio con la disminución en el consumo de alcohol, pues al abaratarse las bebidas habría mayor acceso a ellas.

      La Presidenta indicó que, en todo caso, la propuesta tendría que ser revisada por las secretarías de Hacienda y Salud.

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