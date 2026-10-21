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Sheinbaum destaca beneficios de nueva Ley de Economía Digital

El Senado aprobó la norma que promueve el uso de pagos digitales y reduce el efectivo.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:01 p.m.
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Sheinbaum destaca beneficios de nueva Ley de Economía Digital
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      Tras la aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos en el pleno del Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que aumentará la recaudación en gasolineras y casetas mediante el uso de medios de pago electrónicos y la reducción del uso de efectivo, aunque no precisó una estimación.


      "Habría que preguntar a (la Secretaría de) Hacienda, habría que hacer un trabajo intersecretarial también para estimar si hay alguna fuga, vamos a llamarle así, de recursos por el pago en efectivo. Pero consideramos que se va a aumentar. (...) No, no quisiera atreverme a dar una cifra, pero sí va a aumentar los ingresos", explicó.

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      Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, recordó que cuando se implementó el uso de tarjeta en el metro de la Ciudad de México la recaudación incrementó 15% al eliminarse las fugas de boletos duplicados. Sheinbaum Pardo señaló que se espera un efecto similar y un mejor control de los ingresos en gasolineras.
      "Evidentemente, con el pago a través de un mecanismo digital de las casetas y de la gasolina. ¿Por qué? Porque vas a poder cruzar de una manera más fácil lo que se paga, incluso de IEPS, lo que se paga de gasolina con el IEPS", señaló esta mañana.
      En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo mencionó que en junio de 2027, todos los escalones de la producción y suministro de combustibles estarán obligados a reportar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
      "Entonces, si no cuadra el IEPS de un lado con el otro, pues va a tener que pagar lo correspondiente. Eso va a ayudar mucho también", subrayó la mandataria. Ayer, el pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo principal es acelerar el uso de medios de pago electrónicos y reducir gradualmente la dependencia del dinero en efectivo, lo cual fue criticado por la oposición porque aumentará "la voracidad recaudatoria" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
      El dictamen crea una norma de 22 artículos y cinco transitorios, la cual considera a los códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y de crédito, el servicio de domiciliación y la transferencia de fondos, entre otros, como medios de pago digitales y electrónicos a los que pueden recurrir los usuarios.

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