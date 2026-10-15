Ley de Rentas Justas se aprobaría en este periodo ordinario

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que en este periodo ordinario de sesiones se aprobaría la Ley de Relaciones Inquilinarias y de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, promovida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Morena impulsa la ley y respalda política de vivienda

La coordinadora Xóchitl Bravo precisó que la bancada guinda acompañará plenamente la política de vivienda impulsada por la administración capitalina. "En este periodo, desde el Congreso vamos a sacar adelante la Ley de Rentas Justas. Respaldamos plenamente a la Jefa de Gobierno en su política de vivienda, porque en la Capital de la Transformación vivimos en una ciudad con derecho a la vivienda".

La iniciativa busca que el aumento de las rentas no supere la inflación, aunque permite excepciones para hacerlo.

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Al respecto, el vocero de Morena, Ángel Tamariz, subrayó que la bancada respaldará cada una de las acciones que se emprendan en materia de vivienda.

"Desde el Congreso y desde esta bancada vamos a respaldar toda la política de vivienda de la Jefa de Gobierno. Vamos a legislar para que nadie tenga que dejar su barrio por no poder pagar la renta y para que el patrimonio de las familias esté protegido", señaló.

Resultados y programas de vivienda social

La bancada destacó los resultados de esta política. Se han entregado 6 mil viviendas sociales y 7 mil más están en construcción; 40 mil familias mejoraron sus hogares y se rehabilitan más de 4 mil unidades habitacionales. Además, la Jefa de Gobierno anunció el primer programa de vivienda pública en renta para jóvenes de América Latina, con 2 mil viviendas a partir del próximo año.

En la lucha contra el despojo, el Grupo Parlamentario recordó que esta Legislatura endureció las penas contra este delito, en respaldo a la estrategia del Gobierno de la Ciudad, que a través de la Defensoría Ponciano Arriaga brinda asesoría jurídica gratuita cada semana y que, en sólo dos meses, ha logrado el aseguramiento o la restitución de 220 inmuebles a sus legítimos propietarios.

Parlamento Abierto para participación ciudadana

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Olivia Garza, anunció el inicio del proceso de Parlamento Abierto para garantizar la participación ciudadana y recibir propuestas que contribuyan al análisis y dictaminación de las reformas planteadas por la Jefa de Gobierno.

La legisladora explicó que, conforme al artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México y al artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso capitalino, la ciudadanía tiene derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el Poder Legislativo, para lo cual se establece un periodo no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

"Las puertas del Congreso deben estar abiertas a la ciudadanía. Queremos que las personas conozcan las iniciativas, expresen sus opiniones y presenten propuestas. La ley establece mecanismos para participar en la construcción de las normas y nuestra responsabilidad es garantizar que esos derechos se respeten", afirmó.