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Kaley Cuoco se convierte en madre por segunda vez

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey comparten imágenes y mensajes emotivos tras la llegada de su bebé.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 05:30 p.m.
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      Kaley Cuoco, la actriz que da vida a Penny en "The Big Bang Theory", se convirtió en madre por segunda vez junto a su prometido, el actor Tom Pelphrey.

      Nacimiento y presentación de la bebé

      La intérprete dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotografías en las que se ve el rostro de su hija, cobijada. En otra de las imágenes, Pelphrey aparece sonriente mientras la carga, y en una tercera postal se muestra a la familia reunida.

      La bebé, llamada "Philomena Carmine Bobby Pelphrey", nació el 12 de octubre. "No hay palabras para describir este sentimiento una vez más. Qué bendición. ¡Estamos muy agradecidos por el loco viaje salvaje! Familia oficialmente completa", escribió Cuoco.

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      Relación y familia de Kaley Cuoco

      La actriz también dedicó unas palabras a su prometido: "la vida explotó en el minuto en que nos conocimos, y los regalos siguen llegando. ¡Te amo para siempre, papá!".

      La pareja también tiene una hija, Matilda, nacida en marzo de 2023, quien ahora se convierte en hermana mayor.

      Cuoco y Pelphrey comenzaron su relación en 2022. Para la actriz, este sería su tercer matrimonio, pues estuvo casada con el jinete Karl Cook de 2018 a 2021 y con Ryan Sweeting de 2013 a 2016.

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