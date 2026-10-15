Luis Hernández descarta preocupación por delanteros mexicanos sin gol

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La falta de gol en la Selección Mexicana comienza a generar dudas. Sin Raúl Jiménez ni Julián Quiñones, el equipo nacional perdió dos de sus principales referencias ofensivas y no encontró respuestas en sus alternativas durante la pasada fecha FIFA, en la que enfrentó a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Luis Hernández descarta alarma por falta de gol en delanteros mexicanos

Las ausencias pesaron en el funcionamiento del Tricolor. Raúl Jiménez marcó tres goles en el Mundial de 2026, mientras que Julián Quiñones consiguió cuatro. Sin ellos, Armando ´Hormiga´ González, Santiago Giménez y Germán Berterame tuvieron la oportunidad de levantar la mano, pero ninguno logró hacerse presente en el marcador.

El balance de los cuatro encuentros dejó apenas dos anotaciones para México y ninguna salió de los pies de un delantero. Entre González, Giménez y Berterame sumaron 432 minutos sobre el terreno de juego, pero no lograron romper la sequía.

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Sin embargo, para exfutbolista Luis Hernández, la situación no es motivo de alarma. El histórico delantero mexicano considera que los goles volverán cuando los delanteros recuperen la confianza y superen la mala racha. "¿Faltan? Ya vendrán, ya vendrán. Así son así son los delanteros", expresó "El Matador", quien pidió un poco de paciencia con los atacantes del Tricolor.

Lesión de Raúl Jiménez y responsabilidad colectiva en el ataque

La lesión de Raúl Jiménez, que lo alejará de las canchas hasta enero de 2027, obliga a buscar alternativas, aunque Hernández dejó claro que la responsabilidad no debe recaer en un solo futbolista. "No, Raúl Jiménez no es toda la selección, no es, no hay que encasillar o dar responsabilidades de llevar la delantera a un solo jugador". Sobre la preocupación por la falta de gol, añadió: "No, no es para preocuparse, pero sí ocuparse de poder depender de otros delanteros en el sentido de que estén en buen ritmo".

El exdelantero también habló sobre Rafael Márquez, a quien considera una elección acertada para dirigir a la Selección Mexicana. Hernández confía en que el estratega podrá sacar lo mejor de los jóvenes y destacó que su experiencia como auxiliar de Javier Aguirre le permite conocer la estructura del equipo. Ahora, el reto será convencer al grupo.

"A Rafita bien, lo veo bien.", enfatizó Hernández. Y agregó que un entrenador no necesita agradarle a todo el mundo para cumplir con su trabajo. "No se necesita caerle bien a cualquier gente, sino el convencer a un grupo. Y creo que Rafa tiene los argumentos para poder sacar lo mejor de cada joven".

Finalmente, "El Matador" pide tiempo y calma para ver una Selección Mexicana competitiva y que su experiencia con Javier Aguirre le ayudará: "Obviamente, es un proceso en el cual ya estuvo Rafa atrás del "Vasco", y hoy tiene esa responsabilidad de convencer. Siempre en un técnico, lo que importa es tener ese ritmo".