Liberan ocelote rescatado en Oaxaca

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A cinco meses de haber sido rescatado tras sufrir un atropellamiento, un ocelote macho (Leopardus pardalis) fue liberado en el Área Natural Protegida del Parque Nacional Huatulco II, ubicado en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca.

El ejemplar fue hallado el pasado 1 de marzo con fractura en la mandíbula, fisura en la cadera, una pata dislocada y laceraciones en la piel.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), gracias al seguimiento clínico y conductual, se determinó que el ocelote ya cuenta con las habilidades adecuadas para su supervivencia, así como las condiciones físico-conductuales para su reincorporación al medio silvestre.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell informó que el felino de aproximadamente cuatro años fue liberado en terrenos forestales dentro del polígono del Área Natural Protegida.

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Recordó que el ejemplar fue rescatado sobre la carretera federal Transístmica 185, tramo Palomares-Sayula y luego trasladado a la Fundación Invictus, una organización que opera con donativos y se encarga de la conservación del medio ambiente con el rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre.