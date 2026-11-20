¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cruz Azul quiere cerrar el Apertura 2026 con autoridad y mantener la hegemonía que ha construido ante los equipos grandes de la Liga MX. La Máquina visitará a Chivas en la Jornada 17, un compromiso que representa mucho más que tres puntos, pues también tendrá la oportunidad de extender su dominio ante el Guadalajara y asegurar el liderato de la clasificación.

Cruz Azul busca mantener hegemonía y liderato en Liga MX

El reto no será sencillo para el equipo de Joel Huiqui, sobre todo porque jugará en el estadio Akron, ante un rival que también tiene su boleto a la Liguilla. Sin embargo, existe un antecedente que alimenta la confianza celeste. Durante la era de Gabriel Milito, Chivas suma seis partidos sin poder vencer a Cruz Azul, entre fase regular y Liguilla.

Para Huiqui, mantener esa racha sería especial, aunque entiende que cada enfrentamiento tiene sus propias dificultades. "Sería increíble poder alargar esta racha que mencionas. Sería muy padre mantener esa hegemonía y seguir siendo un equipo muy complicado, un equipo difícil de enfrentar", expresó el estratega, quien destacó el valor de competir ante rivales de alto nivel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Declaraciones de Joel Huiqui sobre el partido y la preparación

El técnico también sabe que una victoria podría colocar a La Máquina en lo más alto de la clasificación. "Ganar esos tres puntos nos daría el liderato y sería una muestra de que el equipo compite en cualquier torneo. Creo que sería un buen aliciente para nosotros de cara a la Liguilla", señaló. Para Cruz Azul, el objetivo es terminar la fase regular con una buena imagen y llegar fortalecido a la etapa decisiva.

Aunque América podría influir en la posición final de los celestes, Huiqui aseguró que su equipo no está pendiente de otros resultados. "Nuestro planteamiento no está enfocado en si perdemos o en si el resultado es favorable o no. Creo que estamos concentrados en lo que nos corresponde hacer dentro del campo", explicó. El entrenador considera que su plantel tiene las herramientas necesarias para conseguir el triunfo.

Además, el estratega ve el encuentro contra Guadalajara como una primera prueba de lo que podría encontrar en la fase final. "Para mí es un partido que nos prepara para la Liguilla. Es un encuentro que nos permitirá medir dónde estamos y cómo queremos posicionarnos. Creo que será una buena prueba para nosotros", indicó el timonel cementero, consciente de que ambos clubes podrían volver a encontrarse más adelante.

El buen momento de Cruz Azul, de acuerdo con Joel, también responde al compromiso y la unión que existe dentro del vestidor. "La fortaleza del equipo está ahí: el alma y el corazón son los jugadores. Me parece que hoy el grupo está muy maduro y consciente de lo que se está jugando", afirmó. Huiqui también reconoció la importancia de la afición y la oportunidad de pelear nuevamente por el campeonato.

Finalmente, Huiqui advirtió que su Máquina no perderá nunca su esencia tanto de local como de visita, por lo que deben disfrutar del partido ante Chivas y estar preparados ante un posible bicampeonato: "Somos un equipo que intentará imponer en todo momento su ADN, tanto de local como de visitante. Creo que hoy tenemos una buena oportunidad. Lo hemos platicado mucho entre nosotros, en cada charla, en los videos, antes de los entrenamientos y durante los viajes. Intentamos recordarnos que tenemos un gran compromiso con la afición y, sobre todo, una gran oportunidad para repetir el campeonato".