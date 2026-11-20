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Este viernes 20 de noviembre, decenas de usuarios de telefonía Telcel reportaron fallas en la red móvil.

De acuerdo con DownDetector, las afectaciones en el servicio se registraron en todo el país con más de 4 mil reportes.

Entre las fallas en el servicio de la compañía telefónica reportadas se encuentran:

Pérdida de cobertura

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Imposibilidad para realizar llamadas

Desconexión total

Lentitud en navegación por medio de datos móviles

Hasta el momento se desconoce el motivo de la caída.

Sin embargo, a través de redes sociales, los afectados volvieron tendencia sus quejas sobre la falla en el servicio al desatar una ola de memes.

Caída masiva de Telcel desata épica ola de memes

El humor se hizo presente esta tarde ante la intermitencia en el servicio.

Usuarios bromearon con ya estar acostumbrados.

Asimismo, los rumores que inundaron las plataformas digitales el pasado 17 de noviembre, hicieron mención de que el supuesto "apagón masivo" tuvo efecto retardado.

Quejas y debate por calidad y tarifas en Telcel

Las quejas sobre los precios en las tarifas y la calidad del servicio se convirtieron en tema de debate.

Los internautas bromearon con otras compañías para ver cuál ha presentado más fallas.