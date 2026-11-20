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Durante el Mundial 2026, uno de los nombres más sonados por su fenomenal actuación con la Selección Mexicana fue el de Erik Lira. El mediocentro tricolor vivió una estupenda Copa del Mundo que atrajo el interés de clubes europeos e incluso estuvo a punto de salir rumbo a Francia.

El AS Mónaco de la Ligue 1 ya tenía amarrado al canterano de los Pumas, pero, al no poder liberar una plaza de extracomunitario en el último día del mercado veraniego, el mexicano no pudo emprender su viaje al Viejo Continente.

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Cuando todo parecía listo para llegar a Francia, Lira vivió uno de los pasajes más complejos de su carrera e incluso confesó haberse quedado sin casa porque creía que su fichaje ya era un hecho."Fue un golpe duro. Bastante fuerte. Estaba todo listo. Me quedé hasta sin casa. Porque... entregamos mi casa, comeríamos algo camino al aeropuerto para tomar el vuelo y ya iba la camioneta llena de mis maletas. Cuando me dicen... me llaman y me dicen que no se iba a hacer, me rompí, obvio por el momento, pero también por la preocupación. ¡Había entregado mi casa! Yo ya no tenía nada aquí. Literal", compartió el seleccionado nacional para GQ México.El hoy capitán del Cruz Azul también habló sobre cómo pasó por su mente la posibilidad de irse a un hotel no tan lejano de La Noria porque debía entrenar al día siguiente."Irnos a un hotel para dormir esa noche sin saber si había disponibilidad o irnos a otro hasta encontrar habitación. Tampoco podía ser un hotel lejos, pensaba que al otro día tenía que ir a entrenar. Abrir la cajuela para buscar en qué maleta estaba lo que necesitaba, qué me pongo mañana, qué necesito pasado, qué voy a hacer... Fue bastante jodido, bastante complicado".Pese a la compleja situación que vivió, el jugador celeste no se tomó ningún tiempo para despejar la cabeza y optó por mantenerse fuerte para seguir siendo pieza clave del actual campeón del futbol mexicano."El sábado ya estaba jugando contra Santos. Es que... puedes tirarte, puedes... pero no es la solución. Al caerse lo del Mónaco pensé que siete u ocho años antes había estado sin poder caminar, lesionado, ni siquiera había debutado. No podía caerme. Y debía entender: si no salí a Europa ahorita es porque debo trabajar más y llegar mejor cuando se dé", confesó.De momento, se desconoce si para el mercado de invierno Lira podría salir rumbo al cuadro del Principado para continuar con su carrera.