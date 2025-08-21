Límites de LO a DEA continúan: Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que desde el sexenio pasado se pusieron límites a las operaciones de las agencias estadounidenses en México, como la DEA, los cuales, indicó, continúan bajo su administración.

El martes la Jefa del Ejecutivo federal negó que su gobierno haya firmado un acuerdo con la DEA para la creación del Proyecto Portero, iniciativa que fue anunciada por la institución estadounidense para fortalecer la colaboración bilateral en el combate a los cárteles.

Ayer, en conferencia de prensa, la Mandataria aseguró al respecto que en los sexenios del llamado periodo neoliberal se permitía que las agencias estadounidenses participaran de forma directa en operativos, lo cual, sostuvo, ahora ya no se autoriza. Señaló que las operaciones relacionadas con la seguridad del país son un asunto que solamente corresponde a las instituciones mexicanas, ya sean federales, estatales o municipales.

“Era un esquema en donde se permitía que las agencias de Estados Unidos participaran de manera directa en los operativos. Nosotros no permitimos eso, desde el periodo del presidente López Obrador se puso un límite (…) Esos límites continúan en nuestro gobierno.

