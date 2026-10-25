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Protección Civil emite aviso por huracán Vance

Se pronostican lluvias intensas y fuertes vientos en varias regiones.

Por El Universal

Octubre 25, 2026 03:13 p.m.
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Protección Civil emite aviso por huracán Vance
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      La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha emitido un aviso solicitando a la ciudadanía adoptar medidas preventivas debido a las precipitaciones pronosticadas para el día de hoy a nivel nacional, generadas por la presencia del huracán 'Vance'. Un comunicado de la institución indica que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la convergencia de un sistema atmosférico en niveles medios y altos, junto a un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, dará lugar a lluvias intensas en los estados de Chihuahua y Durango. Además, se esperan precipitaciones fuertes en el norte de Chihuahua y Coahuila, acompañadas por rachas de viento de entre 40 y 60 km/h y la posible formación de torbellinos en estas regiones.

      Asimismo, la CNPC informa que la inestabilidad atmosférica y la presencia de canales de baja presión en el interior del país propiciarán chubascos y lluvias significativas en el noreste, centro, oriente y sureste del país. En las costas del Pacífico, el ciclón tropical 'Vance' generará incluso lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y un oleaje elevado en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

      Con el objetivo de fortalecer la coordinación y respuesta ante esta situación, la CNPC ha decidido desplegar una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en los Puestos de Comando ubicados en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Este despliegue busca facilitar la toma de decisiones y la articulación de acciones preventivas entre los diferentes niveles de gobierno. Además, la institución ha instado a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales de las autoridades locales, así como a preparar una mochila de emergencia que contenga:

      • Documentos esenciales
      • Identificar refugios temporales habilitados
      • Reportar cualquier situación de emergencias al número 911.

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