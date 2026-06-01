Sheinbaum anuncia derecho de réplica para desmentir fake news

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La presidenta

que este próximo miércoles por la tarde en

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iniciará la nueva conferencia de prensa "" en donde, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, desmentirá las supuestasque hay encontra elLa mandataria federal acusó en conferencia de prensa matutina que estasestán articuladas."Por eso, a partir de miércoles ya Luisa María empieza con la conferencia de. Ahí ella va a estar presentando cómo se articulan estas redes sociales", dijo."¿A qué hora será?", se le preguntó en el Salón Tesorería."En la tarde, va a ser en la tarde,, y todos los miércoles, aquí va ser. Se va a presentar cómo se articulan estas redes cada semana, qué campaña hicieron en la semana, cómo ense dan noticias, la secretaría correspondiente da eldiciendo que son falsas y no se publican en el medio a pesar de que constitucionalmente las debería de publicar."Entonces es unasobredel gobierno. Fíjense nada más, nosotros que supuestamente censuramos todo de acuerdo en algunos, somos las que estamos planteando este derecho a réplica, porque es mentira lo que se dice en muchos medios", afirmó.