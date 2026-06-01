logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum anuncia derecho de réplica para desmentir fake news

El derecho de réplica busca que los medios publiquen correcciones ante noticias falsas, según la Constitución.

Por El Universal

Junio 01, 2026 02:11 p.m.
A
Sheinbaum anuncia derecho de réplica para desmentir fake news
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta

      Claudia Sheinbaum Pardo
      anunció que este próximo miércoles por la tarde en

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Palacio Nacional iniciará la nueva conferencia de prensa "Derecho de réplica" en donde Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, desmentirá las supuestas campañas de desinformación que hay en medios de comunicación contra el gobierno federal.
      La mandataria federal acusó en conferencia de prensa matutina que estas campañas de desinformación están articuladas.
      "Por eso, a partir de miércoles ya Luisa María empieza con la conferencia de Derecho de Réplica. Ahí ella va a estar presentando cómo se articulan estas redes sociales", dijo.
      "¿A qué hora será?", se le preguntó en el Salón Tesorería.
      "En la tarde, va a ser en la tarde, miércoles en la tarde, y todos los miércoles, aquí va ser. Se va a presentar cómo se articulan estas redes cada semana, qué campaña hicieron en la semana, cómo en medios de comunicación se dan noticias, la secretaría correspondiente da el derecho de réplica diciendo que son falsas y no se publican en el medio a pesar de que constitucionalmente las debería de publicar.
      "Entonces es una conferencia especial sobre derecho de réplica del gobierno. Fíjense nada más, nosotros que supuestamente censuramos todo de acuerdo en algunos, somos las que estamos planteando este derecho a réplica, porque es mentira lo que se dice en muchos medios", afirmó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum anuncia derecho de réplica para desmentir fake news
      Sheinbaum anuncia derecho de réplica para desmentir fake news

      Sheinbaum anuncia derecho de réplica para desmentir fake news

      SLP

      El Universal

      El derecho de réplica busca que los medios publiquen correcciones ante noticias falsas, según la Constitución.

      General Mérida Sánchez acusado de narcotráfico y sobornos en Sinaloa
      General Mérida Sánchez acusado de narcotráfico y sobornos en Sinaloa

      General Mérida Sánchez acusado de narcotráfico y sobornos en Sinaloa

      SLP

      El Universal

      La audiencia inicial de Mérida Sánchez se realiza en Nueva York, donde se le acusa de recibir sobornos de 'Los Chapitos'.

      CNTE inició este lunes 1 de junio huelga nacional
      CNTE inició este lunes 1 de junio huelga nacional

      CNTE inició este lunes 1 de junio huelga nacional

      SLP

      El Universal

      En Baja California Sur, docentes marcharon hacia la explanada del Gobierno estatal y solicitaron apoyo legislativo para pensiones.

      Anuncia SEP suspensión de clases en CDMX por inauguración de Mundial
      Anuncia SEP suspensión de clases en CDMX por inauguración de Mundial

      Anuncia SEP suspensión de clases en CDMX por inauguración de Mundial

      SLP

      El Universal

      Aplicará para educación básica, primaria, secundaria y media superior