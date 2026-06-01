Sheinbaum anuncia derecho de réplica para desmentir fake news
El derecho de réplica busca que los medios publiquen correcciones ante noticias falsas, según la Constitución.
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La presidentaClaudia Sheinbaum Pardoanunció que este próximo miércoles por la tarde en
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Palacio Nacional iniciará la nueva conferencia de prensa "Derecho de réplica" en donde Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, desmentirá las supuestas campañas de desinformación que hay en medios de comunicación contra el gobierno federal.
La mandataria federal acusó en conferencia de prensa matutina que estas campañas de desinformación están articuladas.
"Por eso, a partir de miércoles ya Luisa María empieza con la conferencia de Derecho de Réplica. Ahí ella va a estar presentando cómo se articulan estas redes sociales", dijo.
"¿A qué hora será?", se le preguntó en el Salón Tesorería.
"En la tarde, va a ser en la tarde, miércoles en la tarde, y todos los miércoles, aquí va ser. Se va a presentar cómo se articulan estas redes cada semana, qué campaña hicieron en la semana, cómo en medios de comunicación se dan noticias, la secretaría correspondiente da el derecho de réplica diciendo que son falsas y no se publican en el medio a pesar de que constitucionalmente las debería de publicar.
"Entonces es una conferencia especial sobre derecho de réplica del gobierno. Fíjense nada más, nosotros que supuestamente censuramos todo de acuerdo en algunos, somos las que estamos planteando este derecho a réplica, porque es mentira lo que se dice en muchos medios", afirmó.
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