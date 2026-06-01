General Mérida Sánchez acusado de narcotráfico y sobornos en Sinaloa

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- El

, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, tendrá su

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este lunes en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, presidida por la jueza de distrito Katherine Polk Failla.Mérida Sánchez fue uno de los 10señalados por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos y acuerdos de poder con el. Pero, ¿de qué delitos específicamente está acusado el general Mérida?Elde Estados Unidos acusó a Mérida Sánchez de haber aceptadopor parte de "", pagos estimados en 100 mil dólares al mes, por supuestamente brindar información privilegiada sobre operativos comandados por las fuerzas del orden federal.-----¿Quién es Mérida Sánchez?Elfue uno de los tantos militares en retiro que, extitular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), movió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a estados con alta incidencia criminal y finalmente colocándolo comode Sinaloa en 2022.Al generalse le reconoce por ser cercano aldesde el inicio de su carrera política en Tabasco. En 2006, el entonces jefe de Gobierno capitalino lo nombró jefe de suen la campaña presidencial.Gerardo Mérida cuenta con unaen la, una en Derecho y la otra en Administración Militar; y unay Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional. Además, estaba estudiando el doctorado en Derecho.-----¿Qué delitos le imputan a Mérida Sánchez?En concreto, al general Mérida Sánchez se le están imputandoy dispositivos destructivos.· Conspiración para poseer dicho armamentoEl pasado 20 de mayo, EL UNIVERSAL publicó la confirmación por parte de fuentes castrenses de que Mérida Sánchezdel generalen estados conflictivos por la presencia deAsí, encabezó las tareas de laen estados como, Michoacán, Oaxaca, Puebla y, finalmente, Sinaloa, pero ahí comoy no como mando del Ejército.v