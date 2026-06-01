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Seguridad

Armas aseguradas son de bajo calibre: Juárez Hernández

Informó que no se ha detectado la proliferación de un "mercado negro"

Por Rubén Pacheco

Junio 01, 2026 02:12 p.m.
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Armas aseguradas son de bajo calibre: Juárez Hernández
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      Ante el incremento de aprehensiones de personas con armas de fuego tipo cortas, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que no se ha detectado la proliferación de un "mercado negro" de armamento en San Luis Potosí.

      Aseveró que el aumento de personas con posesión de equipo bélico corresponde a personas comunes, es decir, no forman parte de alguna organización criminal, "pero sí portan armas de bajo calibre".

      "Sí ha incrementado el aseguramiento de personas en estos meses (...) yo creo que hemos detenido a unas 15 personas desde el inicio de este año", complementó el mando policiaco.

      En entrevista, refirió que, de las armas aseguradas durante los operativos de vigilancia, algunas corresponden a hechizas o también conocidas como cachimbas, y las demás se trata de pistolas originales.

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      "Bueno, se determina que es por diversos aspectos (que las portan), que son personas que andan en ranchos, que van de un lugar a otro y en los puntos de atención ciudadana también se han detectado", remató.

      A través de la intervención de la Guardia Civil Estatal (GCE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en el 2024 fueron aseguradas 523 armas de fuego en San Luis Potosí, el 51 por ciento correspondieron a largas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este tipo de armas están involucradas en el 73% de los delitos violentos en el estado.

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