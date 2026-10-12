Consigue FGR proceso contra implicados en robo de carga

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La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Juan "N", Aarón "N", Jonathan "N", Braulio "N", Félix "N", Enrique "N", Ernesto "N", Adrián "N" y Martín "N", por su posible participación en delitos relacionados con armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, portación de arma de fuego sin licencia, posesión ilícita de inhibidores de señal, asociación delictuosa, robo equiparado de vehículos y posesión de vehículos y mercancía robados.

Además, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de investigación complementaria. La indagatoria se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la posible participación de una persona en el robo de autotransporte de carga, principalmente en las carreteras libres de San Luis Potosí–Matehuala y Federal 57, a la altura de una gasolinera.

Derivado de las diligencias ministeriales y los actos de investigación e inteligencia, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial tres órdenes de cateo para intervenir dos inmuebles ubicados en la Zona Industrial y uno en el fraccionamiento El Pedregal, en la capital potosina.

Por lo anterior, la FGR en San Luis Potosí, ejecutó las órdenes de cateo de manera conjunta con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados de la institución, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Civil Estatal.

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Durante las diligencias se aseguraron tres inmuebles, así como un vehículo que transportaba alimentos perecederos, cuya mercancía fue valuada en aproximadamente tres millones 700 mil pesos y que probablemente está relacionada con los hechos investigados.

Además, se localizaron armas de fuego largas tipo fusil y cortas, cargadores, cartuchos de diversos calibres, 97 inhibidores de señal y mil 456 antenas para estos dispositivos.

También fueron asegurados cuatro vehículos de alta gama, 11 vehículos de diferentes marcas, 11 montacargas, ocho tractores eléctricos, cuatro tractocamiones, siete semirremolques, una pieza de taxidermia correspondiente a un oso, tres computadoras portátiles, una bolsa con marihuana y documentación diversa.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, dijo la FGR.