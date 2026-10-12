Denuncia Ucrania ataques rusos a su infraestructura energética

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el lunes que, aunque Ucrania está dispuesta a detener los ataques contra la infraestructura energética de Rusia, Moscú sigue bombardeando las instalaciones energéticas de su país a pesar del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que los países en guerra habían acordado cesar esos ataques.

Zelenskyy denuncia ataques energéticos de Rusia pese a alto el fuego

En una intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia en Polonia, Zelenskyy dijo que Ucrania se había quedado "horriblemente sorprendida" de que Moscú atacó una central eléctrica en la ciudad nororiental de Járkiv, así como una instalación de producción de gas y una gasolinera civil horas después de que Trump anunció el supuesto "alto el fuego energético" en la guerra de 4 años y medio.

Más tarde el lunes, durante una entrevista en el programa "America's Newsroom" de Fox News Channel, Zelenskyy dijo que su gobierno se había abstenido de atacar sitios energéticos rusos desde el anuncio de Trump el domingo, y que estaba listo para respetar un alto el fuego energético como "un buen primer paso" hacia el fin de la guerra.

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Pero, "no estoy seguro de que Putin esté listo", indicó.

"Incluso después de los mensajes de ayer de (Trump) ... Putin atacó nuestra infraestructura de gas", dijo Zelenskyy. "Cuando hablamos de alto el fuego energético, significa sólo una cosa: que ellos no atacan nuestra infraestructura energética y nosotros no respondemos contra su infraestructura energética".

La breve publicación de Trump en redes sociales el domingo ofreció pocos detalles pero dijo que el alto el fuego energético entraba en vigor de inmediato y añadió: "¡No lo rompan!". El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no quiso decir si Rusia había aceptado dicho alto el fuego, y se limitó a señalar que "los contactos continúan".

Ataques con drones rusos causan muertos y heridos en Kiev y Járkiv

Los ataques energéticos han causado dolor tanto a Ucrania como a Rusia

Trump previamente anunció un acuerdo similar para cesar los ataques energéticos que no se concretó. En una publicación en redes sociales el 14 de septiembre, dijo que ambos países habían acordado "no atacar" la infraestructura energética del otro, pero tampoco ofreció detalles sobre esa propuesta.

Rusia ha utilizado ataques contra instalaciones energéticas para privar de electricidad, calefacción y agua corriente a los civiles ucranianos durante la guerra, con la esperanza de desgastar la resistencia pública a la invasión a gran escala de Moscú. Funcionarios ucranianos describen la estrategia como "convertir el invierno en un arma" y temen que Rusia pueda intensificar esos ataques a medida que se acerca el frío.

Ucrania, por su parte, ha lanzado ataques contra sitios energéticos rusos como refinerías de petróleo, a veces en lo profundo del territorio ruso. Eso llevó a Trump a culpar a Zelenskyy por los precios récord del diésel en Estados Unidos —en lugar de la guerra de su país con Irán— y a cerrar un acuerdo con Putin el viernes para importar diésel de Rusia en un intento de bajar los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

En declaraciones a Fox News el lunes, Zelenskyy rechazó las afirmaciones de Trump de que los ataques ucranianos en Rusia estaban elevando los precios del combustible, al decir: "Todo el mundo entiende que los precios del diésel (no) dependen de nuestros ataques al diésel en Rusia. Todo el mundo entiende que depende del bloqueo del estrecho de Ormuz".

Diplomática de la UE, escéptica sobre el alto el fuego energético

La principal diplomática de la Unión Europea celebró el lunes la perspectiva de una pausa en los ataques contra la energía en Ucrania, pero dijo que no ve señales de que Rusia esté dispuesta a respetarla.

"Todavía no hemos visto que ... Rusia vaya a cumplirlo", dijo la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, en una reunión de los ministros de Exteriores del bloque en Luxemburgo. "Personalmente, también me gustaría que el alto el fuego incluyera que no se mate a personas, no sólo la energía".

El acuerdo de Trump con Putin para comprar diésel de Rusia consternó a funcionarios en Estados Unidos, Ucrania y en toda Europa. Un grupo bipartidista de seis senadores estadounidenses, incluidos cuatro republicanos, pidió el domingo al gobierno de Trump que "invierta el rumbo de inmediato" respecto al acuerdo, al señalar que Estados Unidos no debería "proporcionar a Putin un salvavidas financiero" mientras Rusia está matando a civiles ucranianos.

Kallas también rechazó los comentarios de Trump del sábado de que era hora de que Ucrania tuviera un nuevo presidente y de que Zelenskyy no ha hecho lo suficiente para terminar la guerra. Dijo que ahora no es el momento de celebrar elecciones en Ucrania, al menos no sin un alto el fuego.

El lunes, Zelenskyy dijo que realizar elecciones en Ucrania era imposible en tiempos de guerra, especialmente con nuevas tácticas rusas que implican ataques tanto de día como de noche. Añadió, sin embargo, que estaría dispuesto a trabajar para hacerlo si Ucrania lograba un alto el fuego total que durara al menos 60 días.

En respuesta, el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo en un comunicado que, en caso de una elección ucraniana, Putin estaría dispuesto a detener los ataques contra Ucrania "específicamente el día de las elecciones", y que Kiev sólo quería un alto el fuego de 60 días "para reunir fuerzas, curar sus heridas y continuar la guerra".

Los ataques rusos matan a 4 y hieren a otros, incluidos niños

Una mujer murió y al menos otras cinco personas resultaron heridas después de que un dron ruso impactara un edificio residencial de 25 pisos en el distrito de Darnytskyi de Kiev la noche del lunes, según la administración militar de la ciudad. Más temprano ese día, la caída de escombros de ataques rusos provocó un incendio en un edificio residencial privado en la misma zona y al menos dos personas resultaron heridas en ataques diurnos.

Los escombros también cayeron en un área abierta cerca de edificios residenciales privados en el distrito de Solomianskyi, y sobre un edificio de almacén en el distrito de Darnytskyi, y se enviaron servicios de emergencia al lugar.

Un ataque con drones rusos contra la aldea de Pisochyn, en el distrito de Járkiv, el domingo por la noche mató a tres personas e hirió a otras nueve, incluidos niños, según la Fiscalía Regional de Járkiv. Los investigadores indicaron que el ataque impactó una zona densamente poblada cerca de edificios de apartamentos y tiendas de comestibles y provocó un incendio.

Las fuerzas de defensa aérea ucranianas derribaron o neutralizaron 89 de 121 drones rusos durante la noche del lunes, informó la Fuerza Aérea de Ucrania en una publicación en Telegram. El ataque incluyó un misil guiado aire-tierra Kh-59 y 76 drones tipo Shahed propulsados por reacción, según el comunicado.

Se registraron ataques en 15 ubicaciones de Ucrania, mientras que restos de drones derribados cayeron en cuatro lugares.

A su vez, el Ministerio ruso de Defensa informó el lunes que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 151 drones ucranianos sobre regiones rusas, así como sobre Crimea, anexionada ilegalmente, y las aguas del mar Negro.

En un comunicado separado, el ministerio indicó que sus fuerzas realizaron durante la noche ataques con drones contra infraestructura portuaria de Ucrania y contra un granelero que se dirigía a la ciudad portuaria ucraniana de Odesa con carga militar a bordo.