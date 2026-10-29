Motel lleva su música al Tren Suburbano

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Las personas que pasaban por el lugar volteaban discretamente para descubrir qué estaba sucediendo. De pronto, dos figuras irrumpieron en la escena: una con una playera gris y otra con una camisa en tonos cafés.

Motel ofrece concierto en Tren Suburbano de Ciudad de México

Se trataba de Rodrigo y Billy, integrantes de Motel, quienes sorprendieron a los pasajeros del Tren Suburbano con un concierto en movimiento. La presentación fue una antesala del show que la banda ofrecerá en el Teatro Metropólitan.

Durante 27 minutos, y entre algunos tropiezos provocados por el recorrido del tren de Buenavista a Cuautitlán, el dúo interpretó algunos de sus éxitos, como "Dime Ven", además de canciones más recientes, entre ellas el cover que estrenaron hace poco de "¿Y todo para qué?"

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En cada parada se repetía una escena similar: mientras algunas personas esperaban el tren, otras se sorprendían al escuchar música en vivo y rápidamente sacaban sus celulares para grabar parte del concierto.

Motel recuerda sus inicios y evolución musical

La experiencia llevó a los integrantes de Motel a recordar sus primeras presentaciones, que tuvieron lugar en espacios incluso más reducidos que el vagón que llenaron con su música.

"En los primeros lugares donde empezamos a tocar era un cafecito un poco más grande que el espacio donde tocamos hoy, se llenaba mucho con la gente que estaba en las mesas, era contra la pared, porque pasaba la gente y eso, pero como que al final siempre esa experiencia de tocar así en corto, sin pantallas, sin demasiada apoyo en cuestión producción y nada más cantar tus canciones, es algo muy chido, especial", contó Rodrigo.

La banda celebra 20 años de trayectoria, periodo en el que ha sido testigo de la transformación de la industria musical. Uno de los cambios más significativos fue la transición de la venta de discos físicos a las plataformas de streaming, con una etapa intermedia en la que la descarga ilegal de música por internet tuvo un papel importante.

"Es un cambio radical porque nos tocó todavía la colita de la última cara de la industria que era la venta de los discos, ver esa parte como de pronto pues deja de funcionar y hubo un hueco grande antes de que se volviera realmente una opción viable lo de las plataformas, estaban apenas formándolas", explicó Rodrigo.

"Hubo varios años donde todo iba por internet, pero pirata, el rollo de Napster que descargaba los discos, entonces todo el mundo empezó a sufrir un poco esa etapa", complementó Billy.