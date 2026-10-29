Día del Gato: ¿Por qué se celebra tres veces al año?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Este 29 de octubre se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha dedicada a promover la salud y bienestar de los felinos, así como concientizar sobre la adopción responsable.

Los gatos son por excelencia una de las criaturas más misteriosas del reino animal, por ello son elegidas la mascota favorita de muchos al tener una personalidad única.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más allá de reconocer la importancia de estos animalitos, este día esconde un significado muy particular que pocos conocen, pues hay tres fechas internacionales oficiales del Día del Gato y cada una tiene un origen distinto.El Día del Gato se celebra el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre. Según la cultura pop el objetivo de cada celebración es visibilizar los problemas que enfrenta la especie en la sociedad, como el maltrato y el abandono.20 de febrero: La primera fecha del año es en honor a "Socks", la mascota de Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, este gatito fue muy querido por la nación ya que vivía en la Casa Blanca y hacía apariciones públicas junto al mandatario.8 de agosto: Esta fecha es la más conocida a nivel internacional, fue establecida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) en el 2002 para promover la lucha por su derecho a la vida libre de violencia y maltrato.29 de octubre: Desde el 2005 esta fecha es reconocida como el Día Internacional del Gato, fue promovido por la especialista en bienestar animal Colleen Paige con el objetivo de visibilizar a los gatos sin hogar, promover su adopción y reducir la cantidad de felinos en situación de calle.