Matan a una joven de 15 años y a padres

ZACATECAS, Zac.- La mañana de este martes, justo en el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, en Zacatecas ocurrió una tragedia, al registrarse el feminicidio de una adolescente de 15 años de edad, asesinada por un sujeto de 29 años de edad, quien previamente también mató a los padres de la joven.

En un primer reporte emitido cerca de las 9:00 horas, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, informó que, durante las primeras horas de hoy se atendió un hecho delictivo registrado al interior de un domicilio, ubicado en la comunidad de San Jerónimo en el municipio de Guadalupe, donde, al acudir se confirmó el hallazgo de dos personas sin vida: una mujer y un hombre.

En ese primer reporte, se adelantó que se había iniciado con la búsqueda para esclarecer el hecho y dar con el paradero del agresor y cerca de las 14:00 horas, por medio de un video institucional, el fiscal Cristian Camacho Osnaya, informó sobre la captura de Diego “N”, de 29 años de edad, originario del Estado de México, a quien se le señala como el responsable no sólo del doble homicidio antes reportado, sino que también se encontró a una tercera víctima mortal, en referencia a la joven de 15 años de edad, quien era hija de la pareja asesinada en el domicilio.

Una vez que Diego “N” cometió el doble homicidio de los padres de la joven con un arma blanca, en cuya agresión también hirió a la adolescente que era su pareja sentimental, pero, todo indica así herida se la llevó privada de la libertad.

Al realizar la búsqueda del agresor, se logró su localización en el mismo municipio de Guadalupe, lamentablemente encontraron a la adolescente sin vida, por lo que este caso fue clasificado como feminicidio.

En el video, el fiscal Cristian Camacho dijo que tanto la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos en contra de la Mujer, así como la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Alto Impacto se encuentran coordinados para llevar a cabo las diligencias pertinentes para llevar a Diego “N” ante tribunales y formular en próximas horas delitos de feminicidio y homicidio calificado.

Destacó que en la Fiscalía de Zacatecas: “No permitiremos que ninguna mujer sea violentada y, asimismo, llevaremos ante los tribunales a los responsables por estos hechos que tanto laceran y lastiman el pleno desarrollo de la sociedad zacatecana”.