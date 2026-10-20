logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductor sufre lesiones al chocar camioneta con un árbol

Perdió el control y salió del camino, aunque evitó la caída a un desnivel

Por Huasteca Hoy

Octubre 20, 2026 12:46 p.m.
A
Conductor sufre lesiones al chocar camioneta con un árbol
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Una camioneta se salió del camino y chocó contra un árbol en el bulevar Lázaro Cárdenas; el conductor resultó con lesiones leves.

      El percance se suscitó este lunes por la tarde, en el tramo comprendido entre el puente Cascabel y la Alameda Municipal, antes de la estructura de bienvenida a Ciudad Valles.

      De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Toyota con redilas se desplazaba con dirección de la carretera libre Valles-Rioverde hacia la Alameda, cuando de manera repentina perdió el control del volante y se salió del camino.

      La camioneta chocó de frente contra un árbol, lo que evitó que cayera a un desnivel de aproximadamente cinco metros.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las bolsas de aire se activaron, lo que contribuyó a evitar que el conductor sufriera lesiones graves. Elementos de Protección Civil Municipal acudieron a brindarle auxilio, pero no fue necesario trasladarlo a un hospital.

      Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

      LEA TAMBIÉN

      Fallecen dos jóvenes en moto en accidente vial

      Fueron arrollados por una camioneta en puente de carretera a Rioverde y el Tecnológico

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Conductor sufre lesiones al chocar camioneta con un árbol
      Conductor sufre lesiones al chocar camioneta con un árbol

      Conductor sufre lesiones al chocar camioneta con un árbol

      SLP

      Huasteca Hoy

      Perdió el control y salió del camino, aunque evitó la caída a un desnivel

      Auxilian a un adulto mayor tras ataque de pitbull
      Auxilian a un adulto mayor tras ataque de pitbull

      Auxilian a un adulto mayor tras ataque de pitbull

      SLP

      Huasteca Hoy

      Lo mordió cuando iba en su bicicleta, pero no requirió traslado a un hospital

      Joven armado es alcanzado en la Satélite
      Joven armado es alcanzado en la Satélite

      Joven armado es alcanzado en la Satélite

      SLP

      Redacción

      Capturan a dos presuntos ladrones de vehículos
      Capturan a dos presuntos ladrones de vehículos

      Capturan a dos presuntos ladrones de vehículos

      SLP

      Redacción

      Les aseguraron la unidad en que andaban, que tenía reporte de robo vigente