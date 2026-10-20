Conductor sufre lesiones al chocar camioneta con un árbol
Perdió el control y salió del camino, aunque evitó la caída a un desnivel
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CIUDAD VALLES.- Una camioneta se salió del camino y chocó contra un árbol en el bulevar Lázaro Cárdenas; el conductor resultó con lesiones leves.
El percance se suscitó este lunes por la tarde, en el tramo comprendido entre el puente Cascabel y la Alameda Municipal, antes de la estructura de bienvenida a Ciudad Valles.
De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Toyota con redilas se desplazaba con dirección de la carretera libre Valles-Rioverde hacia la Alameda, cuando de manera repentina perdió el control del volante y se salió del camino.
La camioneta chocó de frente contra un árbol, lo que evitó que cayera a un desnivel de aproximadamente cinco metros.
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Las bolsas de aire se activaron, lo que contribuyó a evitar que el conductor sufriera lesiones graves. Elementos de Protección Civil Municipal acudieron a brindarle auxilio, pero no fue necesario trasladarlo a un hospital.
Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.
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