Vinculan a presunto asesino de fiscal

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de Control federal la vinculación a proceso en contra de Jareth Roberto “N”, integrante de la organización criminal Los Metros, facción del Cártel del Golfo y supuestamente relacionado con el huachicol fiscal en Tamaulipas.

El hoy detenido es probable responsable del homicidio del fiscal federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido el 4 de agosto, luego que su vehículo fue atacado con granadas en el Boulevar Hidalgo en Reynosa y de acuerdo a las investigaciones el caso está ligado al combate del huachicol.

En audiencia, el juzgador determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 El Altiplano y cuatro meses de investigación complementaria.

Jareth Roberto fue capturado en Reynosa en flagrancia con armas largas, cargadores, cartuchos y droga.

El viernes 8 de agosto la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tamaulipas obtuvo los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas.