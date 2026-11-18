Denuncian despido injustificado en IMSS Bienestar de Palenque
El caso involucra a dos médicos y un psicólogo
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Tres trabajadores del IMSS Bienestar, dos médicos y un psicólogo, adscritos a la zona 40, de la Región 06, del municipio de Palenque, Chiapas, fueron despedidos, sin fundamentos legales, por lo que piden su reinstalación.
Denuncia de abuso laboral y despido injustificado
En entrevista, los dos médicos y psicólogo contaron que el 30 de octubre llegó el equipo jurídico de la institución, para que firmaran su carta donde renunciaban a su cargo, sin derecho a aguinaldo que corresponde a este año, liquidación y otras prestaciones laborales.
Los despedidos son: Eduardo Antonio Inurreta Ballina, de 30 años de edad, que laboraba como analista de sistemas del hospital de la zona 04, de la Región 06 de Palenque; Fermín Gabriel Viaña Arenas, médico de 41 años, que laboraba como supervisor, en el programa desde hace dos años y siete meses; Inocencio Domínguez Hernández, médico de 70 años de edad, supervisor de la Región 06.
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Entrega de denuncia a la Presidencia y solicitud de investigación
Los tres extrabajadores de IMSS Bienestar entregaron un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su visita a Ocozocoautla, el 6 de noviembre, en donde exponen su caso.
"Estos hechos permiten advertir un patrón institucional de abuso de funciones, encubrimiento de irregularidades, alteración y filtración de actuaciones internas, sobrecarga y acoso laboral contra personas con condiciones médicas vulnerables".
"En este sentido, solicitamos que los hechos sean investigados bajo un mismo expediente de manera integral, exhaustiva, objetiva e imparcial, distinguiendo las afectaciones individuales y colectivas sufridas por los tres suscritos", dicen en la denuncia que hacen los tres extrabajadores del IMSS Bienestar, que piden investigar a varios funcionarios que participaron en su despido.
Por lo pronto, Eduardo Antonio, Fermín Gabriel e Inocencio, ya fueron notificados por la Presidencia de la República que han recibido la denuncia y les proporcionaron un número de expediente, pero también han pedido la intervención de otras instancias para lograr su reinstalación en sus puestos de trabajo.
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