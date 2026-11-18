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Dos tabasqueños que fueron parte del personal que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, impuso en su administración también presentaron su renuncia al organismo tras destaparse el escándalo de corrupción que envolvía al clan Taddei.

Renuncias de funcionarios cercanos a Adán Augusto López en INE

Son Mario Alberto Alejo García, exasesor del consejero tabasqueño Jorge Montaño y quien se desempeñaba como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, y de Anahí Silva Tosca, que fungía como directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

El periodista tabasqueño Audelino Macario destacó que ambos eran cercanos a Jorge Montaño y también al grupo político de Adán Augusto López Hernández. Ambos llegaron en abril a los cargos para los que no se les comprobó experiencia profesional suficiente.

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Controversia por nombramientos y vínculos políticos en INE

El 18 de agosto, EL UNIVERSAL publicó un reportaje en el que se documenta la cercanía de Silva Tosca con el equipo de López Hernández, pues también fue asesora jurídica de Carlos Manuel Merino, exgobernador de Tabasco, interino cuando Adán Augusto se fue a la Secretaría de Gobernación.

Silva Tosca presentó su renuncia a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE el pasado lunes 16 de noviembre, aunque fue día inhábil, por lo que surgió efecto hasta este martes.

El caso de Mario Alberto Alejo García es particularmente relevante porque su nombramiento al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE provocó una confrontación entre Guadalupe Taddei y tres consejeros electorales: Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo.