Detienen en Colombia al creador mexicano Samuel Adrián

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BOGOTÁ, Colombia. El creador de contenido y documentalista mexicano Samuel Adrián fue detenido este domingo 13 de septiembre al ingresar a Colombia por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

La Policía Metropolitana confirmó que el procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden de arresto emitida por un juzgado de Cali dentro de un proceso por desacato. La corporación precisó que no se trata de una captura por la comisión de un delito penal.

La medida está relacionada con contenidos del documental Colombia: fábrica de niños trans, dirigido por Adrián y difundido a través de YouTube. Reportes de medios colombianos señalan que el mexicano incumplió una resolución que le ordenaba retirar material vinculado con la producción.

La sanción contempla 10 días de arresto. El propio creador había asegurado desde mayo que también le fue impuesta una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales en Colombia, aunque hasta ahora no se ha difundido públicamente el texto completo de la resolución judicial.

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Antes de viajar, Adrián grabó un mensaje en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, en el cual afirmó que conocía la posibilidad de ser detenido al llegar a territorio colombiano. Pese a ello, decidió continuar el viaje, pues tenía programada una conferencia para el 15 de septiembre en Bogotá.

"Si estás viendo este video es porque fui arrestado en Colombia", expresó en la grabación, difundida después de su detención por Fundamento, productora responsable del documental.

¿Quién es Samuel Adrián?

Samuel Adrián es un productor y creador digital mexicano con más de un millón de seguidores. En sus plataformas publica contenidos relacionados con el cristianismo, la familia, el aborto, la gestación subrogada, la migración y el activismo LGBT.

Su documental presenta testimonios y grabaciones sobre los protocolos médicos para la atención de menores con disforia de género en Colombia, particularmente en la Fundación Valle del Lili, en Cali. La producción sostiene que algunos tratamientos hormonales y procedimientos pueden ocasionar consecuencias irreversibles.

Las afirmaciones del documental también han sido controvertidas. Organizaciones y medios colombianos han cuestionado algunas de sus cifras y lo acusan de presentar sin evidencia suficiente la atención médica de menores trans como parte de una industria organizada. Por ello, el contenido ha provocado un debate que abarca tanto los procedimientos médicos como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y la protección de menores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el número del expediente, la identidad de quien promovió el proceso ni los alcances exactos de la orden incumplida. Los reportes tampoco coinciden en si la instrucción judicial exigía eliminar todo el documental o solamente determinados fragmentos.