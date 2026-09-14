Masad Altamimi, eliminado de "La casa de los famosos México"
Regresó Aldo Rendon al programa para interactuar con participantes y panelistas tras su salida por salud
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Tras siete semanas de competencia, muchas despedidas y varias polémicas, ya son nueve los habitantes de "La casa de los famosos México" que aún continúan en el juego.
Regreso inesperado de Aldo Rendón y dinámica "Congelados"
Ese domingo, el reality vio partir a otro más de sus competidores, una salida que sorprendió a muchos dentro y fuera del programa.
Entre los nominados se encontraban Masad, Brianda, Gema Garoa, Karina Torres y Mariana Ochoa, pero antes de conocer al eliminado, la producción decidió sacudir a todos con su famosa dinámica de "Congelados".
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Y es que, tras abandonar la casa por problemas de salud, Aldo Rendón regresó para dejar frío al foro, los participantes, los panelistas, los concursantes y hasta la propia Galilea Montijo.
"Nunca imaginé tener a todo el mundo congelado para mí. Buenas noches querido público, soy Aldo; me encuentro muy bien y estoy aquí para jugar un rato con todos", dijo a su llegada.
El stylist, polémico como es su costumbre, le dijo unas cuantas verdades a los invitados y hasta a sus excompañeros, pues aprovechando el momento se metió hasta la sala de la casa, donde todos se encontraban.
A Cynthia Klitbo le prometió vestirla, a Yahir le expresó lo mucho que la extraña, a Karina la llamó su hermana, a Ese Pérez le dijo que era el hombre más chistoso y a Masad... a Masad lo saludó.
Conflicto entre Karina Torres y Masad Altamimi
Otro de los momentos que dieron de qué hablar fue el posicionamiento entre el árabe y Karina, quien decidió dar por terminada (de manera definitiva) su amistad con el influencer; incluso pintó su línea.
"No hemos tenido comunicación desde que tuvimos nuestras diferencias y después de ahí se acabó la amistad que hubiera podido ser", dijo.
Al final de la noche, y tras varios momentos de tensión por decisión del público, Masad Altamimi dejó el reality y con ello la posibilidad de ganar los 4 millones de pesos.
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