logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Masad Altamimi, eliminado de "La casa de los famosos México"

Regresó Aldo Rendon al programa para interactuar con participantes y panelistas tras su salida por salud

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 09:32 a.m.
A
Masad Altamimi, eliminado de La casa de los famosos México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras siete semanas de competencia, muchas despedidas y varias polémicas, ya son nueve los habitantes de "La casa de los famosos México" que aún continúan en el juego.

      Regreso inesperado de Aldo Rendón y dinámica "Congelados"

      Ese domingo, el reality vio partir a otro más de sus competidores, una salida que sorprendió a muchos dentro y fuera del programa.

      Entre los nominados se encontraban Masad, Brianda, Gema Garoa, Karina Torres y Mariana Ochoa, pero antes de conocer al eliminado, la producción decidió sacudir a todos con su famosa dinámica de "Congelados".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Y es que, tras abandonar la casa por problemas de salud, Aldo Rendón regresó para dejar frío al foro, los participantes, los panelistas, los concursantes y hasta la propia Galilea Montijo.

      "Nunca imaginé tener a todo el mundo congelado para mí. Buenas noches querido público, soy Aldo; me encuentro muy bien y estoy aquí para jugar un rato con todos", dijo a su llegada.

      El stylist, polémico como es su costumbre, le dijo unas cuantas verdades a los invitados y hasta a sus excompañeros, pues aprovechando el momento se metió hasta la sala de la casa, donde todos se encontraban.

      A Cynthia Klitbo le prometió vestirla, a Yahir le expresó lo mucho que la extraña, a Karina la llamó su hermana, a Ese Pérez le dijo que era el hombre más chistoso y a Masad... a Masad lo saludó.

      Conflicto entre Karina Torres y Masad Altamimi

      Otro de los momentos que dieron de qué hablar fue el posicionamiento entre el árabe y Karina, quien decidió dar por terminada (de manera definitiva) su amistad con el influencer; incluso pintó su línea.

      "No hemos tenido comunicación desde que tuvimos nuestras diferencias y después de ahí se acabó la amistad que hubiera podido ser", dijo.

      Al final de la noche, y tras varios momentos de tensión por decisión del público, Masad Altamimi dejó el reality y con ello la posibilidad de ganar los 4 millones de pesos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Masad Altamimi, eliminado de La casa de los famosos México
      Masad Altamimi, eliminado de La casa de los famosos México

      Masad Altamimi, eliminado de "La casa de los famosos México"

      SLP

      El Universal

      Regresó Aldo Rendon al programa para interactuar con participantes y panelistas tras su salida por salud

      Vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser se recupera
      Vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser se recupera

      Vocalista de María Daniela y su Sonido Lasser se recupera

      SLP

      El Universal

      El dúo pospuso su show en Tijuana debido a la salud de María Daniela.

      Richie OFarrill se pronuncia sobre Gala Montes
      Richie OFarrill se pronuncia sobre Gala Montes

      Richie OFarrill se pronuncia sobre Gala Montes

      SLP

      El Universal

      El comediante ofreció ayuda profesional a la familia de Gala Montes ante posibles signos de brote psicótico.

      Premios Emmy 2026 en México: transmisión y horarios oficiales
      Premios Emmy 2026 en México: transmisión y horarios oficiales

      Premios Emmy 2026 en México: transmisión y horarios oficiales

      SLP

      El Universal

      La ceremonia 78 de los Premios Emmy se transmitirá en México por TNT y HBO Max este 14 de septiembre.