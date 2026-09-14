PE2027 implica más carga fiscal para empresas y más deuda: CEESP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Paquete Económico 2027 se apoya en mayores niveles de endeudamiento y en un incremento de la carga fiscal para las personas morales, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

CEESP analiza impacto fiscal y deuda en 2027

Para fortalecer la base gravable y elevar la recaudación de impuesto sobre la renta, se toman medidas que "podrían convertirse en una mayor carga fiscal para las empresas que ya son cautivas de la autoridad fiscal".

En otras palabras, la carga tributaria descansará en las empresas formales, las cuales representan a casi el 35.7% del total de unidades económicas, es decir, los informales, que significan el 64.3% restante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo anterior se logrará por el planteamiento que hizo la Secretaría de Hacienda en la Ley del impuesto sobre la renta 2027 que, si bien no contempla incrementos o nuevos impuestos, sí amplía el espacio fiscal al limitar algunas deducciones, y rechazará pérdidas fiscales que hoy sí permite la legislación.

Ajuste en pronóstico económico y presupuesto 2027

En el Análisis Económico Ejecutivo semanal, añadió que el marco macroeconómico modera el optimismo sobre el comportamiento de la economía mexicana al ajustarse a un entorno más realista.

"Para 2027, el pronóstico se ajusta de un rango de 1.9% - 2.9% a uno de 1.5% - 2.5%, de tal forma que pasaría de un avance puntual de 2.4% a uno de 2.0%, también acercándose más al pronóstico de los especialistas de 1.8%".

A pesar de este ajuste, "los resultados del presupuesto todavía muestran optimismo al considerar que, a pesar de este ajuste a la baja en el ritmo de crecimiento, se pueden obtener ingresos y gastos mayores a los estimados en los precriterios" que se dieron a conocer en abril pasado.

"El gasto público sigue aumentando para atender una mayor necesidad de recursos para los programas prioritarios del gobierno. En general, la fuente más importante de recursos para el presupuesto parece sustentarse en mayores niveles de deuda", dijo el CEESP.

Dijo que los niveles de deuda, contemplados en los requerimientos financieros del sector público, aumentaron de 54% a 55%, de este año al próximo, como proporción del PIB, lo que ubica a la deuda en 21.7 billones de pesos, un alza de 4.2 billones en lo que va del sexenio.

El gasto del gobierno aumentaría 3.2%, para alcanzar los 10.5 billones de pesos, equivalente a un crecimiento real de 0.7%.

"Para el gasto en capital (inversión total) se tiene contemplada una caída de 12.3% en comparación con la cifra aprobada para 2026, aunque esta responde principalmente a la disminución de 67.7% en la inversión financiera, como consecuencia de una menor línea presupuestaria para las amortizaciones de la deuda de Pemex. Por el contrario, la inversión física crece 3.5%", explicó.