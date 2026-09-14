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Cae guardia civil por muerte de su hermano, también policía

El incidente involucró a los dos agentes estatales en el ejido Las Armas, de Zona Huasteca

Por Pulso Online

Septiembre 14, 2026 10:05 a.m.
A
Elizalde "N"/Foto: FGE

Elizalde "N"/Foto: FGE

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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), informó que  cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Elizalde "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en el municipio de Tancanhuitz.

      Elementos de la PDI realizaron las indagatorias respectivas el 9 de septiembre de 2026, luego que tuvieron conocimiento sobre el deceso de un hombre dentro de una vivienda del ejido Las Armas en el municipio antes citado; al avanzar con las diligencias, establecieron que el señalado y la víctima, quien era su hermano habrían discutido.

      Elizalde "N" habría disparado en contra de su familiar de 46 años de edad, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

      Los agentes investigadores también informaron que ambas personas, eran policías estatales comisionados en distintos puntos de la Zona Huasteca y en el momento de los hechos se mantenían francos.

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      La Fiscalía avanzó en el esclarecimiento de lo sucedido y obtuvo el mandamiento judicial, el cual fue cumplimentado en contra del probable responsable en ejido Las Delicias en Ciudad Valles, quien estará a disposición de un Juez de control, con quien enfrentará el delito de homicidio calificado.

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